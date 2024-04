Julie Lemieux nommée présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec

QUÉBEC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Fondation du CHU de Québec annonce la nomination de Mme Julie Lemieux au poste de présidente et cheffe de la direction. Possédant un bagage impressionnant dans le milieu de la philanthropie, Mme Lemieux mettra également à profit ses connaissances approfondies de la région de Québec et du milieu des médias.

Madame Julie Lemieux sera la présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec. (Crédit photo: Hélène Bouffard) (Groupe CNW/Fondation du CHU)

Mme Lemieux détient une feuille de route extrêmement riche, intégrant des expériences dans des sphères professionnelles variées. Elle a notamment occupé le poste de présidente-directrice générale d'Opération Enfant Soleil, a été conseillère municipale et vice-présidente au comité exécutif de la Ville de Québec, en plus d'avoir été journaliste pendant 17 ans. Elle est présentement directrice régionale de Radio-Canada à Québec. Elle entrera en fonction à la Fondation le 13 mai 2024.

Mme Lemieux succédera à Mme Marie-Claude Paré, qui avait annoncé son départ à l'automne dernier, après neuf ans de service à la tête de la Fondation. La présidente et cheffe de la direction sortante assurera une transition fluide auprès de sa successeure avant de s'orienter vers de nouveaux défis professionnels.

Citations

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Mme Lemieux au sein de la Fondation. Son cheminement professionnel exemplaire témoigne à la fois de sa rigueur, de sa passion et de son leadership naturel pour diriger des équipes. Je suis convaincu qu'elle saura mobiliser les membres de la Fondation afin d'assurer la continuité des opérations et d'entamer la mise en œuvre du nouveau plan stratégique. Son approche humaine et stratégique lui permettra de poursuivre les grands chantiers judicieusement menés par Mme Paré et de leur insuffler un nouvel élan. » - M. Jean-François Welch, président du conseil d'administration de la Fondation du CHU de Québec

« Je suis vraiment fière et reconnaissante que le conseil d'administration me fasse confiance pour prendre la relève de Marie-Claude Paré, qui a dirigé cette organisation avec brio pendant neuf ans. J'ai le goût de faire une différence dans notre système de santé, le goût de permettre au CHU de réaliser l'extraordinaire avec la formidable équipe de la Fondation. La mission m'emballe, le défi aussi. Et j'ai bien hâte d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie qui s'annonce passionnant ! » - Mme Julie Lemieux

Biographie de Julie Lemieux

Détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, Mme Lemieux a été journaliste pendant 17 ans, d'abord au quotidien Le Droit d'Ottawa puis au journal Le Soleil. De 2009 à 2017, elle a été conseillère municipale à la Ville de Québec et a occupé les fonctions stratégiques de vice-présidente au sein du comité exécutif. Elle a piloté de nombreux dossiers complexes et a su insuffler une vision qui a contribué au développement de la culture, de l'aménagement, du patrimoine et des communications. Ceci a donné naissance, entre autres, aux projets de revitalisation des bibliothèques municipales, de protection du couvert végétal et d'établissement de rues conviviales et d'espaces publics. Après avoir quitté la politique, elle a occupé le poste de secrétaire générale du Musée de la civilisation à Québec et a ensuite été présidente-directrice générale chez Opération Enfant Soleil. Mme Lemieux a rejoint l'équipe de Radio-Canada Québec en avril 2022 à titre de directrice régionale. Elle est appréciée pour ses qualités de leader stratégique, créative, bienveillante et orientée vers les résultats.

À propos de la Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

