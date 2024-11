JULIE LEMIEUX NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE DU MUSÉE DE LA CIVILISATION

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le président du conseil d'administration du Musée de la civilisation à Québec, monsieur Michel Dallaire, est heureux d'annoncer la nomination, par le Conseil des ministres, de madame Julie Lemieux au poste de directrice générale de cette institution muséale nationale. Elle succède à monsieur Stéphan La Roche, qui a quitté ces fonctions le mois dernier, après deux mandats bien remplis. Nommée pour cinq ans, madame Lemieux joindra les rangs de sa nouvelle équipe le 9 décembre prochain.

Citations

Julie Lemieux est nommée directrice générale du Musée de la civilisation à Québec pour un mandat de 5 ans. Elle entrera en poste le 9 décembre prochain. Crédit photo : Hélène Bouffard (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

« Je me réjouis au plus haut point de l'arrivée de Julie à la tête de la formidable équipe du Musée de la civilisation. Au fil de son impressionnante carrière, elle s'est toujours révélée comme étant une fidèle partenaire et une solide alliée de notre institution. Après son passage en politique municipale, elle a secondé le Musée dans sa vaste réflexion visant la transformation du Musée de l'Amérique francophone, la mise en valeur du site historique du Séminaire de Québec et de ses exceptionnelles collections tout en occupant le rôle de secrétaire générale du Musée de la civilisation. Le conseil d'administration lui réitère aujourd'hui toute sa confiance pour confirmer les orientations du Musée et assurer son développement. Je tiens aussi à féliciter les membres du comité de sélection pour la rigueur avec laquelle le dossier a été piloté tout au long du processus. J'aimerais également remercier et saluer l'œuvre de Stéphan La Roche, un visionnaire créatif, et un leader aussi inspirant que mobilisateur. » - Michel Dallaire, président du conseil d'administration du Musée de la civilisation

« J'ai un attachement profond pour le Musée de la civilisation. Depuis sa fondation, cette institution culturelle innovante fait partie intégrante de mon environnement comme citoyenne et passionnée de culture. Lors de mon passage en son sein, en 2018 et 2019, j'ai pu me familiariser avec son fonctionnement, prendre part à l'élaboration de certaines de ses orientations, mesurer les enjeux actuels et les défis futurs. Mais j'ai surtout été impressionnée par les gens créatifs et engagés qui font battre son cœur. Intégrer une telle équipe, pouvoir mettre à nouveau mes expériences professionnelles au service du Musée et œuvrer quotidiennement à son avancement représentent une aventure unique. Je remercie sincèrement le conseil d'administration du Musée ainsi que le gouvernement du Québec de m'offrir l'immense privilège de la vivre pleinement. » - Julie Lemieux, nouvelle directrice générale du Musée de la civilisation

Biographie de Julie Lemieux

Détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, Julie Lemieux a été journaliste pendant 17 ans, d'abord au journal Le Droit d'Ottawa puis au quotidien Le Soleil. De 2009 à 2017, elle a été conseillère municipale à la Ville de Québec et a occupé les fonctions stratégiques de vice-présidente au sein du comité exécutif. Elle a piloté de nombreux dossiers complexes et a su insuffler sa dynamique vision au développement de la culture, de l'aménagement, du patrimoine, des arts publics et du réseau des bibliothèques.

Après avoir quitté la politique et après son passage au Musée de la civilisation, madame Lemieux a été présidente-directrice générale chez Opération Enfant Soleil, puis a rejoint l'équipe de Radio-Canada Québec en avril 2022 à titre de directrice régionale, avant d'occuper les fonctions de présidente et cheffe de la direction à la Fondation du CHU de Québec. Elle est autant appréciée pour ses qualités de leader stratégique orientée vers les résultats que pour sa détermination, sa créativité et sa bienveillance.

À propos du Musée de la civilisation

Au cours des 36 dernières années, le Musée de la civilisation à Québec a su se tailler une place plus qu'enviable au sein du secteur muséal national et international. Cette institution culturelle phare du Québec est reconnue notamment pour l'expertise et le savoir-faire exceptionnels de son équipe aguerrie, qui œuvre quotidiennement à créer l'extraordinaire pour l'ensemble des publics qui la fréquentent. L'originalité de ses expositions, amalgamée à la qualité de son offre de médiation culturelle et éducation, fait référence en matière de muséologie contemporaine. Créateur d'une nouvelle forme de diffusion culturelle, le Musée de la civilisation a enregistré plus de 21 millions d'entrées à ses portes depuis son ouverture en octobre 1988. C'est l'un musées les plus fréquentés au pays.

Julie Lemieux est la cinquième personne nommée à la tête du Musée de la civilisation depuis 1988, et la seconde femme après Claire Simard, qui a occupé ces fonctions de 2001 à 2009.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Québec, Agnès Dufour, 418 643-2158 poste 433; [email protected]; Anne-Sophie Desmeules, 418 643-2158 poste 208, [email protected]; Montréal - Rosemonde Gingras, 514 458-8355; [email protected]