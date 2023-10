Julie Cailliau nommée directrice de l'Observatoire des tout-petits

MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - L'Observatoire des tout-petits est heureux d'annoncer la nomination de Mme Julie Cailliau au poste de directrice de l'Observatoire. Julie prend la relève de Fannie Dagenais, qui dirigeait l'Observatoire depuis sa fondation, il y a 8 ans. En tant que directrice, Julie sera responsable de la planification et de la gestion de l'ensemble des activités scientifiques et de communication de l'Observatoire et veillera à son développement, au respect de sa mission ainsi qu'au maintien de son utilité et de son impact dans la société.

« Tout au long de mon parcours, l'intérêt général et le bien commun ont été mes premières motivations. Et ma manière : la transmission d'informations pour éclairer la prise de décisions justes, dans un contexte d'urgence environnementale et d'aggravation des inégalités sociales. Aujourd'hui, je rejoins une organisation dont la mission est précisément de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décisions qui concernent nos tout-petits, notre avenir », déclare Julie Cailliau.

« Nous sommes ravis d'accueillir Julie parmi nous. Reconnue pour sa capacité à formuler une vision opérationnelle claire et à mobiliser ses équipes dans la réalisation de cette vision, elle entend joindre ses efforts à tous ceux et celles qui souhaitent faire du Québec une société où chacun a sa place, incluant les tout-petits. Je tiens également à remercier chaleureusement Fannie Dagenais pour son engagement indéfectible. Entourée de toute son équipe, elle a démontré sa capacité à fédérer de nombreuses parties prenantes autour d'un objectif commun. Elle a su faire de l'Observatoire des tout-petits une référence incontournable pour qui veut comprendre les enjeux vécus par les enfants et leur famille et agir là où ça compte, afin de favoriser l'égalité des chances », souligne Claude Chagnon, président de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Formée en gestion, en journalisme, en ingénierie et en médiation, Julie est une communicatrice engagée depuis 25 ans. Avant de s'allier à l'Observatoire des tout-petits, elle a notamment dirigé les communications et le marketing de Fondaction et elle a joué de nombreux rôles au sein de la rédaction du Groupe Les Affaires. Son équipe a remporté le Prix de l'éditeur des Prix du magazine canadien B2B, alors qu'elle était rédactrice en chef et éditrice adjointe du groupe. Son engagement bénévole s'est manifesté notamment au sein de conseils d'administration d'OBNL, comme ceux de l'Esplanade, de l'Institut du Nouveau Monde ou de la National Media Awards Foundation.

L'Observatoire des tout-petits, un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon, a pour mission de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec, de sorte que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît et grandit.

