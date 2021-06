Juin, Mois de l'eau : le gouvernement du Québec nous propose deux outils pour améliorer nos connaissances

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'eau nous rend d'immenses services touchant, notamment, notre alimentation et l'énergie propre qu'elle nous permet de produire. Au Québec, le mois de juin a été décrété Mois de l'eau en 2017. Il est devenu, depuis, une célébration collective de l'eau qui mise sur la sensibilisation et l'éducation de la population face aux enjeux de l'eau. En ce Mois de l'eau 2021, le gouvernement du Québec propose à la population québécoise deux outils d'importance qui lui permettront d'avoir accès aux plus récentes connaissances scientifiques sur l'eau.

Atlas de l'eau

L'Atlas de l'eau est une nouvelle carte interactive qui permet d'informer la population sur la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent, de nos rivières et de nos lacs, et sur la présence de sources de pollution dans le milieu aquatique. Ainsi, tous les citoyens peuvent prendre connaissance de la qualité de l'eau de leur rivière favorite, de l'état du lac près de leur chalet ou de la présence de rejets d'eaux usées près de leur domicile. Ce nouvel outil est mis à jour régulièrement pour actualiser les connaissances disponibles, qui sont en constante évolution.

Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec 2020

Le Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec dresse le portrait le plus fiable et le plus à jour de l'état de l'eau et des écosystèmes aquatiques.

Dans ce vaste rapport, une quarantaine d'indicateurs documentent l'état des eaux souterraines, des milieux humides, des lacs, des rivières, du fleuve, de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, ainsi que des milieux nordiques. Ces indicateurs nous renseignent sur la qualité de l'eau, la quantité d'eau, la faune, la flore et les caractéristiques physiques des ressources en eau. Ils sont évalués à partir des données recueillies dans le cadre de divers programmes de suivi gouvernementaux et permettent de faire ressortir les enjeux liés à l'eau et aux écosystèmes aquatiques.

Ce portrait montre que, bien que près de 50 % des indicateurs actuellement documentés pointent vers un bilan positif, certains constats demeurent préoccupants, notamment en lien avec les pressions exercées en milieu agricole. De plus, dans la grande majorité des cas, les indicateurs dont l'état est mauvais ne montrent pas de tendance à l'amélioration.

Mois de l'eau

Le Mois de l'eau 2021, soutenu par le gouvernement du Québec par l'entremise du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, se penche sur le phénomène du ruissellement et sur ses impacts sur nos cours d'eau et nos lacs. Il fait donc la promotion des activités liées à une meilleure gestion de l'eau de pluie chez soi et invite la population à passer à l'action pour préserver l'eau. Comment? En mettant en place des mesures dans sa cour pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et réduire le ruissellement!

Citation :

« Je suis très heureux de souligner le Mois de l'eau. C'est une belle occasion de célébrer l'eau, d'apprivoiser les nombreux enjeux qui entourent notre fleuve, nos rivières et nos lacs et d'apprendre les comportements à adopter pour mieux les préserver. Grâce aux outils disponibles sur notre site, nous profitons des connaissances scientifiques les plus à jour sur l'eau et sur les écosystèmes qu'elle abrite. Cette ressource essentielle à la survie de tous les organismes de notre planète mérite qu'on en prenne soin. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

En 2017, dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, le gouvernement du Québec décrétait que le mois de juin de chaque année serait le Mois de l'eau.

l'eau. La production du Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec 2020 est une réalisation d'envergure gouvernementale dans un contexte de partenariat interministériel, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Un tel rapport est produit tous les cinq ans, en conformité avec la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés . La première édition a été publiée en 2014.

La première édition a été publiée en 2014. Les résultats et les enjeux soulevés dans l'édition 2020 de ce rapport serviront d'intrants pour l'élaboration du prochain plan d'action de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030.

L'Atlas de l'eau peut être consulté par thématique : lacs, rivières, fleuve, industries, eaux usées municipales et agricoles.

Liens connexes :

Atlas de l'eau : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas/index.htm

Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec 2020 : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/

Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise

