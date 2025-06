Juin, le mois parfait pour jardiner

SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Jardiner apaise, rassemble et nous reconnecte à l'essentiel. Après un mois de mai capricieux, juin est encore le moment idéal pour se lancer. Que vous soyez débutant ou déjà passionné, c'est un mois propice pour sortir vos outils, profiter des conseils d'experts et choisir des végétaux d'ici qui pourront profiter des beaux jours pour s'épanouir. Un geste naturel, utile et plein de bon sens puisqu'il encourage l'achat local tout en contribuant à votre bien-être physique et mental.

Pour le plaisir… et la forme !

Le jardinage n'a jamais eu autant de sens. En période d'incertitude, cultiver son potager ou sa plate-bande procure un véritable réconfort : voir pousser ses propres aliments, savourer des produits frais, s'émerveiller devant la floraison des vivaces, sentir l'arôme du basilic ou des fines herbes, ou encore admirer l'explosion de couleurs de ses fleurs annuelles. Un véritable plaisir pour tous les sens !

Vos végétaux ne seront pas le seul bénéfice que vous récolterez : jardiner, c'est aussi prendre soin de sa santé. Une heure par semaine suffit pour ressentir des effets prouvés sur la forme physique, l'équilibre psychologique, la vitalité… et même la mémoire ! Les études démontrent qu'en seulement 20 minutes, le contact avec la nature peut faire chuter de manière significative le taux de cortisol, l'hormone du stress.

Se lancer sans se planter : 6 conseils d'experts

Vous ne savez pas par où commencer ? Voici les conseils d'Emilie Gabias (Gauthier fleurs et jardins) et de Mathieu Hodgson (Le Jardinier paresseux), deux experts passionnés qui vous partagent leurs meilleures astuces pour réussir votre jardin… sans vous compliquer la vie !

1. Bien concevoir son espace

Avant de sortir la pelle, prenez un moment pour planifier. L'idéal ? Pour le potager, un endroit qui reçoit au moins 6 heures de soleil direct par jour ; 8 heures, c'est encore mieux ! En ce qui a trait aux plates-bandes, certaines pourront être installées à des endroits plus ombragés en sélectionnant des plantes adaptées à ces conditions. Dans tous les cas, choisissez une surface assez plane, facile d'accès et, si possible, près d'un point d'eau. Soyez réaliste en choisissant la grandeur de votre emplacement. Un petit jardin ou une plate-bande bien entretenu vaut mieux qu'un grand espace abandonné !

2. Préparer le sol sans se compliquer la vie

Pas besoin de tout retourner ! Vous pouvez simplement couvrir le sol avec du papier journal ou du papier kraft, y déposer une couche d'environ 20 cm de terre de qualité et commencer à planter. Les mauvaises herbes disparaîtront sous le papier, qui se compostera naturellement.

3. La bonne plante au bon endroit

Le secret pour jardiner sans trop d'effort est de choisir des plantes adaptées à son terrain, plutôt que d'essayer de le modifier pour convenir aux plantes choisies. En choisissant des végétaux qui aiment les conditions environnantes (sol acide, sec ou humide, site ensoleillé ou ombragé), vous facilitez votre travail, tout en augmentant vos chances de succès.

4. Choisir ses plantes

Pour une première tentative au potager, mieux vaut opter pour des plants déjà partis en jardinerie pour les tomates, concombres, courgettes, poivrons, cerises de terre et basilic. Du côté des semences, les haricots, pois, carottes, laitues, betteraves, radis et navets se sèment directement au jardin. Pensez à intégrer des fleurs comme le zinnia, le cosmos, le souci ou le tagète pour attirer les pollinisateurs. Ces annuelles se retrouvent en plants en jardinerie, mais vous pouvez aussi les semer directement en pleine terre : ce sont des plantes à développement rapide.

Du côté des plates-bandes, laissez-vous inspirer par les textures, les parfums et les couleurs. Les arbustes apportent structure et feuillage décoratif toute l'année. Choisissez des variétés à floraison prolongée ou au feuillage spectaculaire comme les spirées dentelées, des hibiscus arbustifs vivaces ou encore les saules maculés. Les vivaces, fidèles d'une saison à l'autre, évoluent avec grâce au fil du temps. Ici, les choix sont multiples, mais privilégiez des variétés résistantes à la sécheresse et aux ravageurs pour vous faciliter la tâche : des échinacées, de la monarde ou de la sauge au soleil et des heuchères, des violettes ou des variétés panachées de hostas pour apporter de la lumière aux coins d'ombre. Enfin, les annuelles, généreuses en fleurs, offrent une explosion de couleurs du printemps jusqu'aux premières gelées, en plus de nourrir les pollinisateurs. Outre les traditionnels bégonias et pétunias qui sont très faciles à cultiver et fleurissent potées et balconnières tout l'été, certaines variétés de géraniums qui repoussent naturellement les moustiques (géranium odorant Mosquitaway®) offrent une floraison très décorative en plus de jouer leur rôle de répulsif. Les mandevillas et les lantanas sont aussi de très bon choix pour apporter de la gaieté à un coin lounge ou un balcon.

5. Planter de la bonne façon

Respectez les indications sur les étiquettes des plants ou les sachets de semences : profondeur, espacement, fréquence d'arrosage. Pour les plants, arrosez-les bien avant la plantation, puis creusez un trou assez grand pour accueillir les racines sans les plier. Installez le plant à la bonne profondeur, tassez légèrement la terre autour et arrosez abondamment. Pour les semences, semez dans un sol frais et meuble, couvrez légèrement de terre, tassez délicatement, et arrosez doucement pour ne pas déloger les graines.

6. Ne pas négliger le paillis

Une fois votre plate-bande ou votre potager en place, ajoutez une couche de 7 à 10 cm de paillis décomposable comme des feuilles déchiquetées, de la paille ou du bois raméal fragmenté. Les paillis maintiennent l'humidité du sol, réduisent les mauvaises herbes, protègent les racines des températures extrêmes et enrichissent votre sol en se décomposant. Moins d'entretien, moins d'arrosage, et plus de plaisir !

Profitez de conseils judicieux

Vous ne savez pas par où commencer, ou vous avez des questions sur votre sol, vos végétaux ou l'arrosage ? Les experts en jardinerie sont là pour vous aider ! Profitez de leurs conseils personnalisés, gratuits et adaptés à votre situation. Rien ne vaut un échange direct avec des passionnés qui connaissent bien les réalités du terrain… et de votre jardin.

Pour aller plus loin, plusieurs outils en ligne sont aussi à votre disposition :

dujardindansmavie.com : conseils, végétaux tendances, idées d'aménagement, fiches pratiques et inspiration ;

arroserfute.quebecvert.com : astuces pour économiser l'eau potable et arroser efficacement ;

pelousedurable.quebecvert.com : guide complet pour entretenir une pelouse saine de façon écoresponsable.

Choisissez des produits locaux

En optant pour des végétaux cultivés au Québec, vous faites un choix gagnant sur toute la ligne. Ces plantes sont naturellement adaptées à notre climat, ce qui facilite leur reprise, limite les pertes et réduit l'entretien. C'est aussi un geste concret pour soutenir une filière locale bien enracinée, qui génère plus de 40 000 emplois et 2,7 milliards de dollars en retombées économiques. Et parce qu'ils voyagent moins, ces végétaux ont une empreinte carbone beaucoup plus faible. Bonne saison du jardinage !

