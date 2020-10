« L'isolement est la solution fondamentale et définitive pour prévenir et contrôler les infections respiratoires. Le service portable sROOM de JUD, Empower Healthcare with Technology and Commence, qui représente bien notre vision, est une solution révolutionnaire pour l'isolement instantané qui aide le personnel médical à mettre en œuvre des interventions rapides et fiables pour contenir la propagation du virus et protéger la santé humaine, a déclaré He Wei, chef de l'exploitation de JUD Care. L'éclosion soudaine et la propagation rapide de la COVID-19 dans le monde ont mis en évidence la nécessité d'une coordination internationale. Nous invitons plus de gens à se joindre à nous en tant que partenaires internationaux dans cette bataille mondiale. »

La chambre offre un isolement complet, un système de filtration de pointe et un débit d'air frais à sale, ce qui crée un environnement de pression négative qui prévient les fuites d'air contaminé et réduit la concentration de particules infectieuses à l'intérieur de la pièce. L'auvent ignifuge crée un espace hermétique, et le système de verrouillage automatique des portes élimine le contact avec les mains, ce qui réduit les risques de transmission. Entre-temps, plusieurs filtres à air fournissent de l'air frais à un taux de 150m3/h, tandis que la bouche d'extraction avec filtre HEPA et système de désinfection double capte plus de 99,99 % des particules, aérant la pièce plus de 12 fois par heure pour réduire la concentration d'agents pathogènes.

Afin de créer un environnement médical intelligent et efficace, sRoom est équipé d'une vaste gamme d'interactions intelligentes et surveille l'information critique et l'affiche sur l'écran tactile ACL en temps réel, y compris la pression dans la pièce, la température, les niveaux d'humidité, la qualité de l'air et plus encore. Entre-temps, le système de contrôle de la température ajustable maintient une température entre 20 et 26 °C, ce qui crée un environnement médical confortable.

De plus, il est sûr et fiable. Offrant une alimentation de secours et un système de commande double, ainsi que des rappels automatiques qui signalent la durée de vie utile des composants, la salle sRoom maintient les opérations en cas de panne d'électricité.

De plus, cette solution rentable est très mobile et facile à déployer, grâce à ses roues universelles et à sa forme compacte lorsqu'elle est pliée. Lorsqu'elle est installée, la salle sRoom peut accueillir un lit d'hôpital, de l'équipement médical et même une toilette sèche, une prise et un tuyau d'oxygène intégrés. Après utilisation, le cadre en métal et la bâche réutilisable peuvent simplement être désinfectés, pliés et entreposés.

Proposant un isolement instantané des patients et un contrôle efficace des infections grâce à une expérience intuitive, la sRoom offre une valeur ajoutée importante à une vaste gamme de services de santé au moyen d'un investissement ponctuel avantageux, servant de matériel clé dans différents scénarios de soins de santé.

À propos de JUD care

JUD care est une entreprise de haute technologie de pointe dans le domaine des solutions médicales et solutions de santé intelligentes. JUD, dont le siège social est situé à Shenzhen, en Chine, dispose d'un réseau complet de recherche et développement, de marketing et de services, et compte plus de 1 400 employés. Ses produits et services sont présents dans plus de 3 500 hôpitaux de 30 provinces de Chine et dans plus de 50 pays et régions du monde.

