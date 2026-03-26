SHANGHAI, Le 26 mars 2026 /CNW/ - JOY GROUP a annoncé ses résultats financiers pour l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires annuel au détail dépassant les730 millions de dollars américains (5,1 milliards de yuans) et un chiffre d'affaires total dépassant les 620 millions de dollars américains (4,3 milliards de yuans), soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Le groupe a maintenu une bonne rentabilité tout en réalisant une autre année de forte croissance.

Produits du JOY GROUP (PRNewsfoto/JOY GROUP)

En 2025, JOY GROUP a élargi son portefeuille de produits de beauté dans plusieurs catégories et segments de prix. Son portefeuille comprend maintenant les marques principales JUDYDOLL, JOOCYEE et René Furterer, ainsi que les marques de croissance Biophyto-genesis et Foltène, couvrant le maquillage, les soins capillaires et les soins de la peau.

Dans le secteur des cosmétiques, JUDYDOLL est restée un moteur de croissance essentiel, avec des ventes mondiales au détail dépassant les 430 millions de dollars américains (3 milliards de yuans), soit une hausse de plus de 18 % par rapport à l'année précédente. Pour une troisième année consécutive, la marque s'est classée au 1er rang du volume des ventes des marques de maquillage en Chine. Elle a également renforcé sa présence omnicanale en exploitant 118 magasins autonomes et en atteignant plus de 30 000 points de vente au détail à l'échelle mondiale.

JOOCYEE a également réalisé des ventes au détail mondiales record en 2025, avec une augmentation de ses revenus de plus de 15 %. Les produits pour les lèvres de la marque ont enregistré des ventes mondiales de plus de 18 millions d'unités, renforçant ainsi le leadership de JOY GROUP en matière de maquillage.

Dans le domaine des soins capillaires et du cuir chevelu, René Furterer a poursuivi sur sa lancée en Chine avec une croissance de ses revenus de plus de 30 %. JOY a également conclu l'acquisition de Foltène, une marque italienne de soins capillaires et du cuir chevelu soutenue par la science clinique depuis 1963, renforçant ainsi ses capacités en science du cuir chevelu et des cheveux.

JOY GROUP a également fait l'acquisition de Biophyto-genesis, une marque de soins de la peau dirigée par la dermatologie fondée sur 14 ans de cocréation clinique, jetant les bases de la croissance future des soins de la peau.

En s'appuyant sur ses activités nationales solides, JOY a continué de faire progresser sa stratégie de mondialisation. En 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation du groupe a dépassé les 87 millions de dollars américains (600 millions de yuans). Elle a accru sa présence mondiale grâce au commerce électronique et au développement de la vente au détail locale, y compris l'ouverture de trois magasins autonomes à Singapour.

JOY GROUP a également continué d'investir dans la recherche et le développement, en lançant plus de 600 nouveaux produits et en ajoutant 20 nouveaux brevets. Avec une double présence en R&D à Shanghai et à Milan, le groupe a renforcé ses capacités d'innovation.

Allan Liu, président du conseil d'administration et PDG de JOY GROUP, a déclaré : « En 2025, JOY a connu une autre excellente année de croissance. Avec un portefeuille multi-marque plus solide et l'accélération de la mondialisation, nous croyons que JOY est bien positionné pour une croissance durable à long terme. »

Pour apprendre davantage sur JOY GROUP, veuillez consulter www.joy-group.com

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SOURCE JOY GROUP

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