Journées de perfectionnement de l'AGISQ : les archivistes médicaux dévoilent leurs priorités

DRUMMONDVILLE, QC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de ses journées de perfectionnement, l'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) dévoile ses priorités. Celles-ci incluent : la formation continue obligatoire des archivistes médicaux, la journalisation des accès aux dossiers médicaux des citoyens et le soutien au passage au numérique dans le contexte de la reprise post-COVID.

« Nous avons collaboré au meilleur de nos capacités, mais nous devons assurer la formation de nos équipes, et ce, de façon pérenne. Les formations sont essentielles non seulement pour préserver notre efficacité dans un domaine en constante évolution, mais aussi pouvoir continuer d'offrir un service de qualité à la population. Nous avons déjà un plan de formation continue afin de pouvoir commencer dès que possible. Nous considérons que ces formations devraient être obligatoires afin d'assurer l'utilisation efficiente, sécuritaire et confidentielle de l'information des usagers », déclare M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

Outre le fait de ne pas avoir d'avancement dans le dossier des formations continues dans la dernière année, l'AGISQ s'inquiète quant à la préservation des données des patients à la suite de la création des dossiers médicaux en ligne.

« Nous craignons que les renseignements personnels ne soient pas bien protégés et que la gestion du personnel autorisé à accéder à ces données ne soit pas encadrée adéquatement. Il y a un laxisme quant à la confidentialité depuis l'apparition de la COVID-19 dans plusieurs milieux de travail. Personne ne veut revoir une situation comme l'envoi par erreur de données confidentielles et de résultats de dépistage de 37 000 citoyens aux mauvais employés du système de la santé du CIUSSS de septembre 2020 », mentionne également M. Allard.

Les journées de perfectionnement de l'AGISQ ont lieu virtuellement les 3 et 4 juin de 8 h 15 à 15 h 30. Plusieurs sujets seront abordés comme Horizon dossier santé numérique (DSN), les archivistes médicaux et la protection des renseignements personnels, l'éthique dans le travail des archivistes médicaux et plusieurs autres. Les représentants des médias peuvent également participer à cet événement.

L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) est la voix des archivistes médicaux du Québec. Elle est la seule association représentant les archivistes médicaux de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. L'AGISQ est reconnue pour son expertise en matière de formation, en gestion de l'information médicale et dans le domaine des technologies de l'information en santé et services sociaux. Les archivistes médicaux jouent un rôle de premier plan concernant la codification des informations dans le dossier médical des usagers, l'accès à l'information, la confidentialité et la sécurité de l'information.

