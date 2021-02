Journées de la persévérance scolaire 2021 - Des inégalités exacerbées par la pandémie : la réalité des jeunes vivants en HLM

MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Cette année, les Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulent du 15 au 19 février prochains, prennent tout leur sens, alors que le taux d'échec dans plusieurs écoles secondaires publiques de la province se situe à 30%, une hausse de 20% par rapport à pareille date l'an dernier1. Alors que la crise sanitaire a fragilisé la situation déjà précaire de nombreux jeunes vivants dans un milieu défavorisé, la Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) souhaite mettre en lumière la précarité de la situation pour les jeunes vivants en HLM.

Portrait des jeunes qui vivent en HLM

À Montréal, près de 10 000 jeunes de moins de 25 ans vivant actuellement en HLM, dont plus du deux tiers sont d'âges scolaires, soit 33 % au primaire et 34 % au secondaire2. Une récente enquête menée auprès des résidents en HLM à Montréal révèle qu'une large majorité (73 %) des répondants a interrompu ses études en secondaire 5 ou avant2. Pour ces jeunes, la situation est encore plus difficile dans le contexte actuel.

« Ces jeunes sont plus vulnérables au décrochage scolaire. En effet, on sait que les jeunes en HLM vivent dans une situation socio-économique très précaire. À titre d'exemple, 51 % des familles en HLM vivent d'un programme gouvernemental d'aide sociale. Malgré l'aide que peut représenter un logement subventionné, la très grande majorité des familles en HLM vit dans une situation de grande pauvreté et d'exclusion sociale. C'est pourquoi ils ont besoin plus que jamais de soutien et d'une aide concrète », affirme Line Bellavance, directrice de développement et des communications pour la Fondation de l'OMHM.

Des conditions difficiles pour apprendre

Entre l'annulation des cours, l'école à distance et les nombreux changements en classe, la dernière année a été particulièrement laborieuse pour les jeunes du primaire et du secondaire. Alors qu'en 2018, ce sont 16,3% des jeunes élèves montréalais qui ont décroché avant d'avoir obtenu un premier diplôme3, il est à prévoir que ce chiffre augmentera pour l'année 20201. Pour les jeunes issus de milieux défavorisés, on estime qu'ils sont également plus à risque de développer des retards de langage, de l'hyperactivité, des difficultés d'apprentissage, des retards scolaires et des troubles de comportement3. De plus, l'accès à de l'équipement technologique est restreint pour ces familles, creusant encore davantage le fossé entre les inégalités3. Ces conditions sociales et éducatives précaires sont peu propices à la persévérance scolaire. Il est donc important de sensibiliser la population à cette réalité et d'agir concrètement pour venir en aide à ces jeunes vulnérables qui vivent dans des milieux moins favorables à la réussite éducative.

________________________________ 1 Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement (FQDE), 2020. 2 Enquête menée auprès des résidents en HLM à Montréal « Loger les familles avec enfants dans le logement social public montréalais : politique d'attribution et profil sociodémographique des résidents », 2019. 3 Réseau Réussite Montréal, 2019.

Soutenir les jeunes

« Malgré tous ces défis, les jeunes en HLM ont du talent, ils sont persévérants et pleins d'ambition. Il importe donc, plus que jamais, de les soutenir et d'assurer au mieux leur réussite », ajoute Line Bellavance.

Chaque année, la Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) s'emploie à aider les jeunes qui vivent en HLM à persévérer dans leurs études, et ce, notamment par le biais de bourses de persévérance scolaire. La Fondation soutient également plusieurs organismes terrain sans but lucratif qui encouragent la persévérance scolaire auprès des jeunes provenant de milieux plus défavorisés.

Jasmine, 10 ans, participe au Club Réussite de l'organisme Coup de pouce jeunesse deux fois par semaine. « J'aime les ateliers d'aide aux devoirs parce qu'il y a des collations et que ça me motive à faire mes travaux scolaires. À la maison je ne suis pas très motivée et personne ne peut m'aider quand je ne comprends pas. Ça m'aide aussi à réussir. Maintenant, je passe mes cours alors qu'avant j'avais beaucoup d'échecs. L'école c'est important dans notre vie et malgré les difficultés et la Covid, faut pas lâcher. »

À propos de la Fondation de l'OMHM

La Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) a pour mission d'aider les jeunes des HLM de Montréal à persévérer dans leurs études et à atteindre leur plein potentiel. Depuis sa création en 2011, la Fondation de l'OMHM a versé près d'un million de dollars en bourses et à différents organismes sans but lucratif œuvrant auprès des jeunes des HLM de Montréal. Pour en connaître davantage sur la mission de la Fondation de l'OMHM, consultez le site www.fondationomhm.ca.

