Journées de la persévérance scolaire 2020 - « Nous pouvons toutes et tous être des modèles de persévérance pour nos jeunes. Chacun de nos gestes les rapproche de la réussite. » - Jean-François Roberge

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean‑François Roberge, a profité du lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire pour réaffirmer que le gouvernement du Québec est en action et que l'éducation est une priorité collective. Il a également rappelé que nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour valoriser la persévérance scolaire, transmettre le plaisir de lire et d'écrire aux élèves et leur inculquer le goût d'apprendre et de réussir.

Le coup d'envoi de ces Journées a aussi donné l'occasion au ministre de réitérer l'importance de donner toutes les chances aux élèves pour qu'ils s'accomplissent et développent leur plein potentiel. Chacun de nos gestes d'encouragement contribue à la réussite des jeunes. Le ministre a également tenu à remercier les instigateurs de ces journées, soit les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec (IRC), ainsi que leur porte-parole, M. Laurent Duvernay-Tardif, pour leur implication dans cette cause.

De nombreuses activités auront lieu au cours des Journées de la persévérance scolaire, qui se dérouleront du 17 du 21 février dans toutes les régions, sur le thème Nos gestes, un + pour leur réussite. La population est invitée à participer aux activités proposées ou à poser un geste qui peut changer la vie d'une personne aux études.

Citations :

« Les Journées de la persévérance scolaire nous rappellent que la réussite scolaire des jeunes repose sur la collaboration de chacun d'entre nous. Notre gouvernement poursuit l'objectif de donner à tous les élèves du Québec la possibilité d'aller au bout de leur potentiel. Chaque geste d'encouragement que nous posons contribue à la réussite de chacun d'entre eux. Pour aider les élèves et les étudiants en difficulté, pour leur donner le goût de poursuivre, nous avons tous un rôle à jouer et ce, dès leur plus jeune âge. C'est un travail d'équipe en quelque sorte! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Le numérique, les approches pédagogiques innovantes, la participation à des activités culturelles et sportives et, surtout, les interventions bienveillantes des enseignants et du personnel scolaire sont des sources de motivation pour les élèves. La découverte d'une passion et l'appartenance à un groupe peuvent grandement influencer leur parcours scolaire. C'est pourquoi nous avons annoncé, en juin dernier, qu'une grande diversité d'activités parascolaires seraient maintenant offertes gratuitement au secondaire, dans le but d'atteindre le plus d'élèves possible. Chaque petit geste compte pour intéresser nos jeunes, les garder sur les bancs d'école et les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les JPS visent à sensibiliser les différents acteurs de la société à l'importance d'agir ensemble pour favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes, de façon qu'ils obtiennent un diplôme ou une qualification.

Les IRC du Québec ont pour mandat de soutenir des organismes travaillant auprès des jeunes, de mobiliser des acteurs régionaux, de développer des partenariats locaux et d'offrir des services aux écoles, aux organismes scolaires, aux entreprises et à la population pour contribuer à l'atteinte des objectifs de persévérance scolaire et de réussite éducative.

Lien connexe :

Journées de la persévérance scolaire : https://www.journeesperseverancescolaire.com/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093