Journées de formation annoncées par le ministre - Des moments d'arrêt essentiels pour la formation !

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) accueille très favorablement les journées de formation annoncées par le Ministre Jean-François Roberge afin d'assurer la réussite du plus grand nombre d'élèves en ayant des enseignants mieux outillés pour affronter les nouveaux défis engendrés par la pandémie, notamment celui de l'enseignement à distance.

C'est suite à une consultation du réseau que cette initiative devient complémentaire à toutes les actions mises en œuvre depuis la rentrée scolaire. Ces journées destinées à parfaire l'expertise pédagogique et technologique du personnel enseignant se traduiront par une consolidation des mesures d'aide et de soutien qui étaient déjà en place au bénéfice des élèves. Ces journées de formation et de planification offertes par les centres de services scolaires permettront également d'assurer la collaboration et le soutien mutuel du personnel enseignant, et ce, dans un contexte de journées de formation dédiées.

L'ADIGECSS salue à nouveau l'écoute du Ministre à l'endroit des premiers dirigeants du réseau que sont les directions générales pour choisir les mesures pertinentes à prioriser au sein du réseau public d'éducation. << Les modalités entourant les différentes mesures annoncées aujourd'hui vont permettre toute la latitude que nous avons demandée afin que chaque centre de services scolaire puisse travailler avec le personnel de ses établissements pour organiser et mettre en œuvre des services éducatifs adaptés à la réalité des milieux et de leurs élèves >>, a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADIGECSS.

À PROPOS DE L'ADIGECSS

L'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

SOURCE Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS)

Renseignements: Lucien Maltais, président, Tél. : (819) 452-0922 / Courriel : [email protected]

