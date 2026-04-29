Journée québécoise de la lutte contre l'hépatite C - Le dépistage en milieu communautaire pourrait faire toute la différence

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - En cette Journée québécoise de la lutte contre l'hépatite C, nous renouvelons notre appel au gouvernement du Québec pour qu'il mette en place une stratégie nationale pour lutter contre l'hépatite C, tel que réclamé par de nombreux acteurs du milieu communautaire et de la santé.

« L'épidémie d'hépatite C n'est pas une fatalité : elle peut et doit être enrayée, et c'est même l'Organisation mondiale de la Santé à nous le dire. Le gouvernement du Québec est encore aux abonnés absents par rapport aux autres juridictions canadiennes, pourtant ce virus mortel est totalement guérissable et évitable si on mobilise les partenaires sur le terrain dans une action concertée » affirme Laurence Mersilian, directrice générale du Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C (CAPAHC).

Le nerf de la guerre est le dépistage rapide, qui pourrait être aisément pris en charge par les intervenant•es communautaires dûment formé•es, qui œuvrent déjà en prévention des ITSS et détiennent une proximité avec les individus à risque. La collaboration des organismes permettrait de désengorger le réseau public et d'offrir une première porte d'entrée vers un service déjà très sollicité. En fait, le plus grand obstacle pour la population concernée est l'accès aux soins -- et là encore, l'accompagnement communautaire fait des miracles.

« Le protocole de dépistage rapide est très simple et permettrait au milieu communautaire de jouer son rôle de premier plan dans le soutien à cette lutte, tout comme il l'a fait pour le VIH, la Covid-19 ou la variole simienne. Sa collaboration est même préconisée par l'OMS en vue d'améliorer l'accès aux traitements » de rappeler, Mme Mersilian.

Des revendications qui datent

Malgré les nombreuses sollicitations des dernières années initiées par le CAPAHC et appuyées par un grand nombre de partenaires institutionnels et terrain, le gouvernement du Québec ferme la porte à une possible collaboration de la part du communautaire dans cette lutte. Cependant, le réseau de la santé déborde et le VHC reste une des maladies infectieuses les plus coûteuses au Canada, en raison des complications lourdes qu'il peut causer s'il n'est pas pris en charge à temps.

Rappelons qu'aujourd'hui, le VHC se traite et se guérit en 8 à 12 semaines, et pratiquement sans effets secondaires. Son dépistage est grandement simplifié grâce aux nouveaux tests rapides autorisés par Santé Canada, qui permettent dans un premier temps d'en détecter les anticorps grâce à une seule goutte de sang prélevée du bout du doigt.

Est-ce de la discrimination?

Le VHC touche davantage les populations marginalisées de notre société: des individus en situation d'itinérance consommateurs de substances par injection, des personnes autochtones, celles ayant un statut migratoire précaire et/ou provenant de pays endémiques au VHC, ou encore en détention. Il est donc impossible d'envisager de l'éliminer sans prendre en compte les conséquences de la précarité sociale, d'autant plus qu'en moyenne, le quart des personnes atteintes de cette maladie mortelle ignorent qu'elles en sont porteuses (Agence de la santé publique du Canada, 2022).

« Dans un contexte de crise des opioïdes et d'augmentation de la population vivant dans la précarité, plus exposée à cette épidémie, la fermeture du gouvernement est très irresponsable. Il est inexplicable pourquoi Québec ne voudrait pas modifier les capacités du dépistage du VHC en s'épaulant du soutien du communautaire », dénonce Mme Mersilian.

En octroyant le soutien financier nécessaire, le filet communautaire pourrait devenir un allié naturel de la lutte contre cette épidémie. Il détient les connaissances, les compétences, la proximité et la vocation pour venir en aide à ces populations vulnérables, et c'est déjà ce qu'il fait.

SOURCE Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C (CAPAHC)

Contact médias: Laurence Mersilian, Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C, 514-702-0460, [email protected]