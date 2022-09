OTTAWA, ON, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Le Conseil stratégique des DPI compte sur les individus pour contribuer au développement et à l'amélioration continue de ses normes. Afin de développer des normes pertinentes et efficaces, le Conseil stratégique des DPI recherche des personnes pour participer au processus d'élaboration des normes.

Le Conseil stratégique des DPI élabore une norme nationale pour la mise en œuvre du vote électoral en ligne dans les municipalités canadiennes. Il crée également des normes de produits pour les tabulatrices et les registres électoraux électroniques, ainsi qu'une norme de système de gestion pour fournir une orientation opérationnelle aux organismes de gestion électorale qui utilisent ces technologies dans le cadre d'élections démocratiques.

Le processus d'élaboration des normes est ouvert à tous. Le Conseil stratégique des DPI s'efforcera d'accueillir et d'inclure de manière significative toutes les personnes désireuses de contribuer. Nous recherchons des personnes d'origines diverses qui souhaitent s'assurer que les mesures appropriées sont en place pour garantir des élections démocratiques accessibles, efficaces et dignes de confiance.

Tous les électeurs, les fonctionnaires électoraux, les universitaires et les fournisseurs de solutions, et toutes les personnes ayant une expertise en matière d'accessibilité, de diversité, d'inclusion et de vote électoral, sont encouragés à participer. En tant que personne impliquée dans l'élaboration des toutes premières normes pour le vote en ligne, les tabulatrices et les livres de scrutin électroniques, vous avez l'occasion de façonner et de contribuer à un cadre qui démontre un leadership mondial dans la normalisation de l'utilisation des technologies d'élection et de vote.

Le 11 octobre 2022 à 12 h HNE, nous organiserons une journée portes ouvertes. Veuillez communiquer avec Julia Hancock à l'adresse Julia.han[email protected] ou sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/in/julia-hancock-65496092 pour exprimer votre intérêt ou poser vos questions sur cet événement. Veuillez également indiquer tout besoin en matière d'accommodement.

N'hésitez pas à transmettre cette invitation à tous les membres de votre réseau et à identiqueter les personnes qui, selon vous, souhaiteraient participer.

Citation

Darryl Kingston, directeur principal, normes, Conseil stratégique des DPI :

« Les normes remplissent une fonction importante dans l'économie canadienne et mondiale, et le Conseil stratégique des DPI est fier de les élaborer et de les maintenir de manière ouverte, transparente et collaborative. En participant seulement quelques heures par mois, vous pourrez avoir une immense influence sur la façon dont nous adoptons la technologie dans des processus démocratiques cruciaux. Il est impératif que nous fassions appel aux meilleurs esprits pour nous assurer que nous mettons en place les protections appropriées pour défendre les intérêts de tous les Canadiens. »

À propos du Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI a pour rôle de fournir une tribune nationale qui regroupe les dirigeants principaux de l'information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le but de les mobiliser collectivement autour des priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l'économie canadienne : public, privé et sans but lucratif, le Conseil met à profit l'expertise et l'action collectives des DPI canadiens pour faire du Canada une nation axée sur le numérique. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes et il élabore des normes nationales qui sous-tendent l'économie axée sur les données.

Renseignements: Pour les demandes des médias : Julia Hancock, Gestionnaire principale de projet, normes, Conseil stratégique des DPI, [email protected]