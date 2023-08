Journée noire pour les boutiques de vapotage - Plus de 75 % des boutiques fermeront leurs portes et plusieurs faillites sont à prévoir

MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Mercredi dernier, le gouvernement Legault a annoncé qu'à compter du 31 octobre prochain, les saveurs dans le vapotage seront interdites de vente au Québec. Il s'agit d'une journée noire pour les boutiques de vapotage au Québec. En effet, après avoir discuté avec ses membres par suite de l'annonce, l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec (ABVQ) craint que plus 75 % des boutiques de vapotage fermeront leur porte d'ici Noël. L'ABVQ condamne sans détour le geste du gouvernement du Québec.

Parmi les éléments qui vont provoquer des effets désastreux dans l'industrie, ce nouveau règlement ne laisse que 90 jours aux entreprises de vapotage pour se conformer. Ce délai est nettement insuffisant et ne fera qu'aggraver la situation des petits entrepreneurs. « La vaste majorité des entreprises, des PME, devront jeter leur marchandise à la poubelle. De plus, même si elles fermeront, les boutiques devront honorer leurs baux et plusieurs autres obligations légales. Cela poussera inévitablement un grand nombre vers la faillite. Ce gouvernement n'a pas de cœur » s'est indigné David Lévesque, porte-parole de l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec. Même si l'ABVQ a fait de multiples interventions auprès du gouvernement afin de lui expliquer la situation et trouver des pistes de solutions constructives, personne n'a voulu rencontrer ses membres. « Le gouvernement démontre un mépris sans nom pour plus de 400 petites entreprises. Quand c'est le temps de donner des centaines de millions de dollars en subvention à des grandes entreprises boiteuses, le gouvernement est là. Mais pour sauver 2 000 emplois, non-subventionnés, le gouvernement nous regarde de haut et nous laisse mourir. On ne demande pas d'argent, on veut seulement discuter avec eux et trouver différentes options qui permettraient à la fois de s'assurer que les jeunes n'auront pas accès au produit et sauver du même coup nos entreprises. Cette solution existe. Et ce n'est pas d'abolir les saveurs » d'ajouter M. Lévesque.

D'ailleurs, l'Alliance s'inquiète qu'avec l'abolition des saveurs, en plus de ne pas régler l'accès aux produits pour les jeunes, ces derniers auront accès encore plus facilement à des produits pouvant être dangereux n'étant soumis à aucun contrôle de qualité. « De nombreuses entreprises à l'extérieur du Québec, tant dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis, dans les réserves autochtones en plus du crime organisé se préparent activement et seront prêtes dès l'arrivée de ce nouveau règlement. En plus de mettre à risque la santé des jeunes et des vapoteurs, le gouvernement de la CAQ privera le Québec de revenus importants en plus de financer par la bande, le crime organisé. Nous avons d'ailleurs publié récemment une vidéo qui démontre que les contrebandiers sont près » de conclure David Lévesque.

Lien pour la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PW9Z6Ed0z5k

SOURCE Alliance des boutiques de vapotage du Québec

