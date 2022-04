Journée nationale du sport et de l'activité physique : le 2 mai, choisis ton terrain de jeu!

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'édition 2022 de la Journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP), qui se déroulera le lundi 2 mai, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite la population à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger. Sur le thème Choisis ton terrain de jeu, la JNSAP est une occasion en or pour les Québécoises et Québécois de pratiquer des activités physiques, sportives et de plein air en bonne compagnie.

En solo, en famille ou entre amis, l'objectif de cette journée est simple : multiplier les occasions de bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités physiques en tout genre et en tout lieu.

Le 2 mai et pendant les dix jours suivants, les municipalités, les organismes sportifs, de loisir et de plein air, les établissements scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance et les milieux de travail sont invités à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques par le biais de leurs activités et de leurs installations.

Citation :

« Les effets bénéfiques des activités physiques, sportives et récréatives sur la santé et le bien-être ne sont plus à démontrer. Que ce soit pour profiter de la nature, se dépasser, voir des amis ou simplement pour le plaisir, toutes les raisons sont bonnes pour bouger. Et quel sentiment incroyable cela procure! Profitons de l'effervescence de l'éveil printanier du mois de mai pour nous rappeler à quel point il est agréable d'être actif physiquement et de maintenir ce mode de vie toute l'année. Cela peut être aussi facile que de marcher dans son quartier ou de jouer une partie de soccer à l'heure du lunch avec ses collègues. Autant de petites actions qui peuvent être tellement bénéfiques pour le corps et l'esprit. Le 2 mai, Journée nationale du sport et de l'activité physique, on s'arrête pour bouger! ».

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

À l'échelle régionale, la JNSAP est coordonnée par les unités régionales de loisir et de sport (URLS).

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source; Alice Bergeron, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093