Journée nationale des aînés : Célébrer la quête inlassable du bien-être mental

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - En cette Journée nationale des aînés, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) célèbre l'importance de la contribution constante des aînés au tissu de notre société. Pourtant, malgré leur sagesse et leur expérience, l'attitude de discrimination ou de ségrégation de certaines personnes à l'encontre des aînés menace leur bien-être mental. Ils sont trop souvent mis de côté, rejetés ou négligés, et beaucoup trop souvent, nous ne prenons pas leurs problèmes de santé mentale autant au sérieux que ceux des plus jeunes.

La COVID-19 est une épreuve pour nous tous, mais beaucoup d'aînés sont affectés par la pandémie de manière disproportionnée, notamment en raison des risques plus élevés de complications physiques, des changements dans la prestation des services et de l'isolement social de plus en plus marqué. Cependant, si l'on tient compte des nombreuses leçons qu'ils ont apprises et des obstacles qu'ils ont surmontés au cours de leur vie, les aînés sont outillés pour faire face à la crise de diverses manières, et les générations suivantes ont beaucoup à apprendre de leur expérience.

De nombreuses données probantes prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour plier et étirer les muscles de notre résilience. Notre capacité à accroître notre résilience n'a pas de date de péremption, que nous devions composer avec plus d'isolement et d'anxiété engendrés par la COVID-19 ou que nous nous efforcions simplement d'éviter les balles courbes que la vie nous envoie. Si vous ne savez pas par quoi commencer, notre fiche-conseil pour cultiver la résilience contient de précieuses suggestions pour vous guider.

De plus, le document Comment protéger le bien-être mental des adultes âgés à l'heure de la COVID-19 propose aux aînés de nombreuses façons nouvelles et simples de préserver leur bien-être. Ceux qui doivent composer avec divers facteurs de stress, associés à la COVID ou non, trouveront une gamme de stratégies fondées sur des données probantes sur le site Web de La fontaine de la santé, un organisme à but non lucratif dédié au vieillissement optimal.

Pour les proches aidants d'aînés, la pandémie a attiré l'attention sur les lacunes que leur travail non rémunéré permet de combler, et elle les a même accentuées. Nous avons créé pour vous une nouvelle fiche-conseil sur les soins aux aînés pendant la pandémie de COVID-19 que vous trouverez certainement utile.

En cette Journée nationale des aînés, rappelons-nous que favoriser le bien-être mental et la résilience est le cheminement de toute une vie.

Louise Bradley

Présidente-directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada

