Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Un homme sauve une vie au péril de la sienne

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - M. Arrold Guay, un pompier à temps partiel du Service de sécurité incendie de Saint-Félicien-Saint-Prime-La Doré a reçu la Croix de courage pour avoir secouru une personne en mettant sa propre sécurité en jeu, lors d'un incendie survenu dans un immeuble derrière sa résidence.

Le 16 août 2019, peu après minuit, M. Arrold Guay aperçoit une lueur dans l'écran de sa télévision et comprend que cela vient de derrière chez lui. Alors qu'il regarde par la fenêtre, il entend une détonation et voit qu'un incendie menace un immeuble à logements à proximité. Tandis que sa conjointe appelle le 9-1-1, il se précipite afin d'évacuer les résidents. Au moment de quitter l'immeuble, M. Guay aperçoit une silhouette, au quatrième et dernier étage. Malgré l'intense fumée qui risque de les priver d'oxygène, il rejoint le désespéré et réussit à l'évacuer. Le feu ne sera éteint que plusieurs heures plus tard.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, s'est adressée aux récipiendaires de façon virtuelle pour souligner leur précieuse contribution au sein de la population. En cette année particulière, la tenue de cérémonies locales a été privilégiée pour souligner la 4e Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières dans le respect des règles sanitaires. Ce sont ainsi les responsables locaux qui ont eu le privilège de remettre les distinctions au nom du gouvernement.

Citations :

« Nos pompières et pompiers méritent toute notre reconnaissance pour le travail périlleux qu'ils font au quotidien. J'ai beaucoup d'admiration pour leur noble fonction et, grâce à eux, je sais que nos citoyens sont en sécurité. J'ai eu la chance de lire chacune des histoires et de reconnaître la portée des gestes de tous les lauréats ainsi que leur extraordinaire refus de la peur. En mon nom, ainsi qu'en celui de votre gouvernement, je les remercie pour leur courage, leur altruisme et leur apport à notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis toujours fière d'honorer les actes courageux de personnes qui font preuve d'altruisme et qui se portent au secours des autres. C'est exactement ce qu'a fait M. Arrold Guay, sans qui cet incendie se serait sans doute soldé par des pertes humaines. Il a pleinement mérité cette Croix de courage, et je le félicite. ».

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très heureuse que le mérite et le courage de M. Arrold Guay, pompier du service incendie de Saint-Félicien, soient reconnus par l'attribution de la Croix de courage. Merci, Monsieur Guay, pour votre bienveillance. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

Une Médaille du sacrifice, 2 Croix de courage, 39 Médailles pour acte méritoire, 3 Citations de reconnaissance et 1 Citation d'honneur ont été décernées au cours des cérémonies de remise des décorations et des citations pompières 2020.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 98 Médailles pour acte méritoire, 12 Citations d'honneur et 48 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

Lisez les récits complets, voyez les photos des cérémonies et les vidéos sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières .

