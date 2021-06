Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Un bénévole depuis 50 ans chez les pompiers auxiliaires de Montréal est honoré

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le bénévolat de M. Pierre Gascon au sein du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), c'est l'histoire de sa vie. Le gouvernement du Québec lui décerne une Citation d'honneur qui récompense sa contribution exceptionnelle à la promotion de la sécurité incendie. D'ailleurs, son riche legs documentaire pourra profiter aux générations futures.

Bénévole depuis 1972 et membre des pompiers auxiliaires de Montréal, M. Gascon apporte soutien et réconfort aux victimes d'incendie, ainsi qu'aux pompiers blessés. Il y occupe plusieurs postes au fil des ans, jusqu'à celui de président. Mais c'est aussi pour son travail de documentation et d'enrichissement du patrimoine du SIM que ce dernier est reconnu. En véritable archiviste, il a retrouvé et répertorié l'ensemble des camions d'incendie du SIM, à partir du début du XIXe siècle. Il a aussi photographié, documenté et classifié chaque pièce d'équipement. De plus, il incarne une bonne part de la mémoire des incendies majeurs survenus à Montréal durant les 50 dernières années, pour les avoir vécus de près.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, s'est adressée aux récipiendaires de façon virtuelle pour souligner leur précieuse contribution au sein de la population. En cette année particulière, la tenue de cérémonies locales a été privilégiée pour souligner la 4e Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières dans le respect des règles sanitaires. Ce sont ainsi les responsables locaux qui ont eu le privilège de remettre les distinctions au nom du gouvernement.

« Nos pompières et pompiers méritent toute notre reconnaissance pour le travail périlleux qu'ils font au quotidien. J'ai beaucoup d'admiration pour leur noble fonction et, grâce à eux, je sais que nos citoyens sont en sécurité. J'ai eu la chance de lire chacune des histoires et de reconnaître la portée des gestes de tous les lauréats ainsi que leur extraordinaire refus de la peur. En mon nom, ainsi qu'en celui de votre gouvernement, je les remercie pour leur courage, leur altruisme et leur apport à notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer un citoyen tel que M. Pierre Gascon est un réel plaisir. Il a enrichi le patrimoine du Service des incendies de Montréal, en plus d'avoir rendu de fiers services à de nombreux pompiers et citoyens durant un demi-siècle. C'est admirable d'avoir donné ainsi de son temps, sur une si longue période. Nous nous souviendrons longtemps de sa contribution et de son legs documentaire, ainsi que de sa générosité. Merci! ».

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Une Médaille du sacrifice, 2 Croix de courage, 39 Médailles pour acte méritoire, 3 Citations de reconnaissance et 1 Citation d'honneur ont été décernées au cours des cérémonies de remise des décorations et des citations pompières 2020.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 98 Médailles pour acte méritoire, 12 Citations d'honneur et 48 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

