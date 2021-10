Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Près d'une cinquantaine d'employés de la SOPFEU honorés par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec honore les 47 employés de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui se sont portés volontaires pour aller combattre un feu de végétation d'une ampleur historique en Australie, en 2019-2020. Le contingent participait alors à la première mission outre-mer de l'organisation.

Pour leur contribution remarquable aux opérations qui se sont déroulées dans des conditions extrêmes, le gouvernement décerne à 46 de ces employés une Médaille pour acte méritoire. L'agente à la prévention et aux communications qui les accompagnait reçoit, quant à elle, une Citation de reconnaissance pour avoir facilité leur travail.

De décembre 2019 à mars 2020, l'Australie fait face aux plus importants incendies de végétation de son histoire. Ces feux ravagent 18 millions d'hectares et 6 000 bâtiments, dont 2 779 habitations. Ils causent des drames humains : 34 décès directs, 445 décès par inhalation de fumée et 4 000 hospitalisations. L'Australie, qui a fait une demande d'aide humanitaire, est heureuse de pouvoir compter sur les secours du Québec.

Dépêchée dans les États de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, l'équipe de la SOPFEU, en mission pour 30 à 38 jours, se voit assigner diverses tâches individuelles ou collectives. Elle défie des températures de 40 à 50 °C au quotidien, répond à des commandements donnés dans une autre langue et fait l'abattage d'arbres d'essences inconnues. Elle relève tous ces défis avec persévérance et vigueur.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« En se mobilisant pour porter secours au peuple australien et en contribuant à circonscrire le pire incendie de végétation de son histoire, les personnes décorées ont fait honneur à notre savoir-faire, à notre courage et, surtout, à notre belle nation du Québec. Je les remercie en mon nom et en celui de votre gouvernement. Je m'en voudrais de ne pas féliciter la SOPFEU qui, chaque année, démontre sa grande compétence et son excellence aussi bien dans les campagnes de prévention que dans la lutte qu'elle mène sur le terrain pour protéger nos populations contre les incendies de forêt. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'expertise de la SOPFEU est une fois de plus soulignée par cet hommage aux volontaires qui sont allés prêter main-forte lors des incendies en Australie en 2019-2020. Par de tels déploiements à l'extérieur du Québec, l'organisme profite aussi de l'expérience vécue par ses employés et rehausse la qualité de nos interventions ici comme ailleurs. Que le ministère de la Sécurité publique fasse ainsi honneur au personnel de la SOPFEU me réjouit grandement. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Médailles pour acte méritoire

Chef de base Frédéric André Coordonnateur aux équipes de feux majeurs Alain Lajeunesse Coordonnateur au centre provincial de lutte Sylvain Guitard Contrôleur au centre régional de lutte Garry Pearson Agent de protection David Langlois Agent de protection Patrick Lapointe Agent de protection Hugo Bergeron Agent de protection Christian Bhérer Aéropointeur Marc Larche Pompier forestier (chef d'équipe) Philippe Fortin Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Phélippe Gauthier Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Jean-Sébastien Girard Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Pier-Luc Henri Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Jesse Larivière Pompier forestier (chef de lutte stade 1) David Martel-Brousseau Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Christian Bégin Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Vincent Bisson Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Simon Bouchard Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Julien Brault Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Françis Brousseau Pompier forestier (chef de lutte stade 1) François Desaulniers Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Jérémie Prud'Homme Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Guillaume Raby Pompière forestière (chef de lutte stade 1) Jessy Rondeau Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Christian Smith Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Alain St-Onge Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Martin Tardy Pompier forestier (chef de lutte stade 1) Gabriel Thibault Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Benoît Audet Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Arnaud Beaudoin-Lebel Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Michel Bédard Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Jonathan Bernard-Bisson Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Marc Boivin Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Simon Bordeleau Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Samuel Cardinal Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Jean-Michel Croteau Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Francis Gauthier Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Peter Langlais Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Stéphane Leblanc Pompier forestier (chef de lutte stade 2) David-Jones Maguire Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Alexandre Monette Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Nicolas Ouellet Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Dave Pageau Pompière forestière (chef de lutte stade 2) Claudia Sheehy Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Jonathan Tousignant Pompier forestier (chef de lutte stade 2) Nicolas Zuluaga-Vaillancourt

Citation de reconnaissance

Agente à la prévention et aux communications Mélanie Morin

