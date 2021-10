Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Le gouvernement honore Michaël Legault

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à M. Michaël Legault, lieutenant de la Régie incendie Nord/Ouest Laurentides (RINOL), une Médaille pour acte méritoire pour le sauvetage incroyable qu'il a effectué au Domaine du Mont-Blanc, le 6 septembre 2020.

Membre du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) du RINOL rattaché à la caserne 33 de La Conception, M. Michaël Legault a réalisé deux sauvetages nécessitant son expertise comme alpiniste chevronné. Alors qu'ils gravissaient une paroi au Domaine du Mont-Blanc, quatre alpinistes ont été surpris par un éboulement inattendu. Deux d'entre eux ont été blessés et étaient en fâcheuse position, car la paroi de la montagne de 100 mètres comportait une pente inversée au sommet. Après avoir évalué la situation, le lieutenant a décidé de les secourir par le sol, ce qui est inhabituel et davantage risqué. L'urgence de la situation imposait une telle décision. Son intervention, d'environ cinq heures, a été couronnée de succès.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai en très haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable, que peu de professions requièrent autant que celle de pompier. Il s'agit essentiellement du message que j'avais aujourd'hui pour nos gardiens de la sécurité incendie au Québec : notre nation au complet vous remercie de nous permettre de vivre dans la paix d'esprit, sachant que vous êtes là. Je tiens aussi à remercier les citoyens dont nous avons reconnu les actes héroïques lors de cette cérémonie. Les gestes qu'ils ont posés ont permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer un citoyen tel que M. Michaël Legault est un réel plaisir. Je salue son leadership et son courage. La population desservie sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Laurentides peut s'estimer chanceuse de pouvoir compter sur un groupe de spécialistes formés pour intervenir dans des situations aussi particulières et périlleuses. Le lieutenant Legault mérite amplement la mention qu'on lui décerne aujourd'hui, et je le félicite sincèrement au nom de tous nos concitoyens laurentiens. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lisez les récits complets et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières

