Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Le gouvernement honore M. William Moffat

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à M. William Moffat, directeur de la Sécurité publique de la Nation naskapie de Kawawachikamach, une Citation d'honneur qui récompense sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

William « Billy » Moffat est le cœur et l'âme de l'Association des pompiers des Premières Nations- région du Québec. Il en a été l'instigateur et le premier président, lors de sa création en 2011. En 2012, il devient, pour un mandat, président du conseil d'administration de l'Association des pompiers autochtones du Canada, après quoi il y siégera à titre de directeur, représentant du Québec. Cela donne une bonne idée de son importance et de l'influence qu'il a et a eue dans la formation et la prévention des incendies dans les milieux autochtones.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai en très haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable, que peu de professions requièrent autant que celle de pompier. Il s'agit essentiellement du message que j'avais aujourd'hui pour nos gardiens de la sécurité incendie au Québec : notre nation au complet vous remercie de nous permettre de vivre dans la paix d'esprit, sachant que vous êtes là. Je tiens aussi à remercier les citoyens dont nous avons reconnu les actes héroïques lors de cette cérémonie. Les gestes qu'ils ont posés ont permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer un citoyen tel que M. William Moffat est un réel plaisir. Son parcours démontre qu'il est un leader hors pair. Soucieux de la qualité de vie de ses troupes et de la sécurité des citoyens, il se fait un devoir de renouveler les équipements, de disposer des ressources humaines et financières nécessaires et de donner accès à une formation la plus à jour possible. Il fait de la sensibilisation dans les écoles et au sein des communautés en plus d'organiser des activités de prévention. Je tiens à le remercier personnellement pour son influence positive et son engagement exceptionnel. ».

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

