Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Le gouvernement du Québec honore quatre jeunes de chez nous

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à chacun de ces quatre jeunes, Evans Blouin, Gabriel Gauthier, Leïa Chrétien et Pierre-Alexandre Bérubé, une Citation de reconnaissance pour avoir facilité le travail des pompiers en agissant prestement et efficacement lors d'un incendie à Rimouski.

L'événement est survenu le 31 octobre 2020. Apercevant un incendie se déclarer dans une maison au loin, les quatre jeunes s'étaient approchés et avaient appelé le 911. Il ventait beaucoup et les flammes se dirigeaient dans la direction de la résidence principale. Les risques de propagation étaient élevés et bien réels. La jeune femme du groupe s'était empressée vers la maison et avait cogné à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. Elle était entrée et avait réveillé les quatre personnes qui s'y trouvaient en les alertant du danger imminent. Durant ce temps, un autre jeune s'était approché du garage et avait aperçu une bonbonne de propane. Immédiatement, il l'avait saisie et sortie du brasier, évitant l'explosion. Par précaution, et pour assurer la sécurité du maximum de personnes, le groupe avait également fait évacuer les résidences voisines.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai en haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable. Mais quand il s'agit de surcroît de mettre leur propre vie en péril pour porter secours à autrui, une gratitude nationale s'ajoute à l'admiration. Chaque citation que j'ai remise aujourd'hui au nom de votre gouvernement est le symbole de cette reconnaissance. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'ardeur déployée par ces quatre jeunes est tout simplement exemplaire. Ils ont fait preuve d'un grand courage, d'une vivacité incroyable dans leurs décisions et d'un jugement très éclairé. Vraiment, ils m'impressionnent, et je les félicite pour leur civisme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

