Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Le gouvernement du Québec honore M. Olivier Henry

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à M. Olivier Henry, assistant directeur du Service de sécurité incendie de Bonaventure, une Médaille pour acte méritoire pour le sauvetage incroyable qu'il a effectué le 2 décembre 2020 sur la rivière Bonaventure.

À la demande du directeur du Service, M. Sam Arsenault, M. Henry s'est précipité au secours d'un adolescent dont le VTT avait été emporté par le courant. Le jeune conducteur avait de la difficulté à garder son équilibre sur un véhicule instable rendu au beau milieu de la rivière. L'eau glaciale, les courants forts et la profondeur de l'eau mettaient sa vie en danger.

M. Henry a pris le temps de rassurer le jeune en attendant qu'on lui apporte une chaloupe. Ensuite, il a réussi à le sortir de sa fâcheuse situation et l'a confié aux ambulanciers. Toutefois, le périple de M. Henry n'était pas encore terminé. Il a chaviré et courait de nombreux risques, comme souffrir en hypothermie ou être emporté lui aussi par le courant. La fin de l'aventure est heureuse. Il émerge de lui-même des eaux, sans séquelles.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai en très haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable, que peu de professions requièrent autant que celle de pompier. Il s'agit essentiellement du message que j'avais aujourd'hui pour nos gardiens de la sécurité incendie au Québec : notre nation au complet vous remercie de nous permettre de vivre dans la paix d'esprit, sachant que vous êtes là. Je tiens aussi à remercier les citoyens dont nous avons reconnu les actes héroïques lors de cette cérémonie. Les gestes qu'ils ont posés ont permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer un citoyen tel que M. Olivier Henry est un réel plaisir. Il a secouru un adolescent au péril de sa propre vie avec une détermination et une maîtrise extraordinaires. Il a, de plus, démontré un savoir-faire très important qui doit être souligné, soit celui d'offrir un accompagnement psychologique rassurant pour le jeune. Je tiens à le remercier personnellement d'avoir démontré autant de professionnalisme, de leadership et de courage. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

