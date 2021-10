Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Le gouvernement du Québec honore deux de nos citoyens

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne au directeur du Service de sécurité incendie Saint-Isidore/Saint-Malo une Médaille pour acte méritoire pour le sauvetage incroyable qu'il a effectué dans la rivière longeant la route Clifton Est, le 23 mars 2016, et à un citoyen de Cowansville une Citation de reconnaissance pour son intervention lors de l'incendie qui a ravagé la maison voisine de la sienne, le 4 février 2020.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai en très haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable, que peu de professions requièrent autant que celle de pompier. Il s'agit essentiellement du message que j'avais aujourd'hui pour nos gardiens de la sécurité incendie au Québec : notre nation au complet vous remercie de nous permettre de vivre dans la paix d'esprit, sachant que vous êtes là. Je tiens aussi à remercier les citoyens dont nous avons reconnu les actes héroïques lors de cette cérémonie. Les gestes qu'ils ont posés ont permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer la bravoure de MM. Daniel Fortier et Michel Lemire est un grand privilège. Les deux ont agi avec un sang-froid et un courage à peine imaginables. Ils ont mis en péril leur propre sécurité pour venir en aide à des personnes dont la vie était en danger. C'est ce qu'on appelle le dépassement de soi. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour leur geste hautement altruiste. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

Lisez les récits complets et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières .

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

ANNEXE

Liste des récipiendaires 2021



Médaille pour acte méritoire

Récipiendaire Ville Daniel Fortier (pompier) Saint-Isidore/Saint-Malo

Citation de reconnaissance

Récipiendaire Ville Michel Lemire (citoyen) Cowansville

Ville de Saint-Isidore-de-Clifton

23 mars 2016

Le 23 mars 2016, une voiture se retrouve dans la rivière longeant la route Clifton Est. Informé par un ami, M. Daniel Fortier se rend rapidement sur les lieux de l'accident. Sans savoir s'il y a toujours quelqu'un à l'intérieur, il se dirige en direction du véhicule, dans une eau profonde, sale et glaciale. Son constat : une dame y est prisonnière. Après avoir réussi un sauvetage d'urgence et composé le 911, il entreprend un massage cardiaque qui dure une quarantaine de minutes. À leur arrivée, les ambulanciers prennent la relève. La dame, dans le coma pendant quatre jours, s'est finalement réveillée. Elle est toujours en vie.

Parce qu'il a sauvé la vie d'une personne, M. Fortier reçoit une Médaille pour acte méritoire.

Ville de Cowansville

4 février 2020

Après un avant-midi de travail, M. Michel Lemire est rentré à la maison pour le dîner. Il s'est vite rendu compte que des flammes s'élevaient sur le mur extérieur de la maison voisine. Rendu sur place pour en aviser le propriétaire, il s'est fait attaquer par l'un de ses chiens. Malgré cela, il a persévéré et a subi une autre attaque qui l'a sérieusement blessé à l'avant-bras. Sa détermination l'a finalement mené jusqu'à son voisin soixantenaire qu'il a aidé à sortir. La maison ancestrale n'a malheureusement pas connu le même sort : elle a été complètement ravagée par le feu.

Parce qu'il a contribué au travail des pompiers et que c'est grâce à lui si son voisin s'en est sorti sain et sauf, M. Lemire reçoit une Citation de reconnaissance.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Alexandre Lahaie, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 450 210-1789; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique , 418 646-6777, poste 30274, [email protected]