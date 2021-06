Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - La Montérégie honore trois pompiers et une jeune citoyenne

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les courageuses interventions de trois pompiers et d'une jeune citoyenne, lors de trois incendies distincts dans des bâtiments d'habitation de la région de la Montérégie, ont permis de sauver des vies. Ces personnes ont reçu chacune pour ces interventions héroïques une distinction honorifique.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, s'est adressée aux récipiendaires de façon virtuelle pour souligner leur précieuse contribution au sein de la population. En cette année particulière, la tenue de cérémonies locales a été privilégiée pour souligner la 4e Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières dans le respect des règles sanitaires. Ce sont ainsi les responsables locaux qui ont eu le privilège de remettre les distinctions au nom du gouvernement.

Citations :

« Nos pompières et pompiers méritent toute notre reconnaissance pour le travail périlleux qu'ils font au quotidien. J'ai beaucoup d'admiration pour leur noble fonction et, grâce à eux, je sais que nos citoyens sont en sécurité. J'ai eu la chance de lire chacune des histoires et de reconnaître la portée des gestes de tous les lauréats ainsi que leur extraordinaire refus de la peur. En mon nom, ainsi qu'en celui de votre gouvernement, je les remercie pour leur courage, leur altruisme et leur apport à notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous tenons à souligner les actes de civisme et de courage qui ont permis à ces trois pompiers et à cette jeune fille de sauver la vie d'autres personnes. Leur bravoure est digne du plus grand respect et, au-delà des honneurs qu'ils ont mérités, ils ont aussi droit à notre plus profonde gratitude. Sans leurs bons réflexes et leur détermination, notre région aurait perdu des concitoyens. Nous les félicitons chaleureusement pour ce qu'ils ont fait. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Une Médaille du sacrifice, 2 Croix de courage, 39 Médailles pour acte méritoire, 3 Citations de reconnaissance et 1 Citation d'honneur ont été décernées au cours des cérémonies de remise des décorations et des citations pompières 2020.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 98 Médailles pour acte méritoire, 12 Citations d'honneur et 48 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

ANNEXE

Liste des récipiendaires 2020

Croix de courage

Récipiendaire Service Lieutenant Guy Demers Service de sécurité incendie de Lacolle - MRC du Haut-Richelieu

Médaille pour acte méritoire

Récipiendaires Service Lieutenant Martin Montpetit Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil - Montérégie Pompier Marc Montpetit

Citation de reconnaissance

Récipiendaire Région Océane Blair, citoyenne Montérégie

Service de sécurité incendie de Lacolle

3 novembre 2019

Alors que sept services de sécurité incendie combattent un feu qui ravage une imposante maison à Lacolle, le lieutenant Guy Demers surveille une équipe qui s'aventure dans le bâtiment pour attaquer le feu au plus près. Grâce à sa vigilance, il repère un pompier qui semble égaré et ne revient pas vers la sortie. Le lieutenant l'avertit verbalement, mais le sol cède sous le pompier qui se retrouve au cœur du brasier. Guy Demers rampe aussitôt à plat ventre vers le trou et maintient le contact verbal avec le malheureux combattant du feu. Un signal de détresse est émis pour obtenir une échelle. Il réussit ensuite à agripper ce dernier qui s'est extirpé du sous-sol en flammes, et le conduit vers la sortie. Pour cet acte d'héroïsme accompli au péril de sa vie, M. Guy Demers est honoré de la Croix de courage.

Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil

15 novembre 2019

À l'arrivée des pompiers, à l'entrée d'un immeuble à logements qui compte une soixantaine de locataires, une forte odeur d'essence émane du bâtiment. Ils déclenchent l'alarme manuelle pour faire sortir rapidement un maximum de résidents. Leur inspection les mène près d'un appartement où l'odeur d'essence est encore plus forte. Par une porte-fenêtre, le lieutenant Martin Montpetit repère un homme qui semble pendu par le cou. Lui et le pompier Marc Montpetit enfilent leur appareil respiratoire et obtiennent l'autorisation des policiers de pénétrer dans le logement. Les pompiers décrochent le malheureux qui respire encore et qui avait répandu du combustible dans son appartement. Un chalumeau et un briquet posés à proximité ne laissent aucun doute sur ses intentions. Pour leur intervention menée avec célérité dans des circonstances périlleuses, Martin Montpetit et Marc Montpetit reçoivent chacun la Médaille pour acte méritoire.

Citation de reconnaissance

31 août 2019

Océane Blair a 17 ans et elle garde souvent son frère et sa sœur, tous deux atteints de trisomie. Cet après-midi, tout est paisible, mais l'intuition d'Océane l'incite à monter voir son frère dans sa chambre. À l'étage, de la fumée sort de la pièce et le lit est en feu. Océane ne perd pas une seconde et appelle les services d'urgence. Avec sang-froid, elle évacue rapidement son frère et sa sœur, qui n'auraient pas eu le réflexe de sortir par eux-mêmes. Dès l'arrivée du premier pompier, celui-ci constate que l'embrasement de la maison est généralisé. La jeune fille indique aux autres pompiers l'endroit où l'incendie a pris naissance et leur précise que le bâtiment ne compte plus aucun occupant. Le directeur du Service des incendies de Bromont-Brigham-Saint-Alphonse-de-Granby, M. Hugo Brière, tient à souligner la bravoure remarquable de la jeune femme, ainsi que sa maturité. Elle reçoit ainsi une Citation de reconnaissance pour son intervention qui a sauvé des vies et facilité le travail des pompiers.

