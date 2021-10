Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - La Mauricie honore un de ses héros

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à M. Anthony Bégin, résident de La Tuque, une Citation de reconnaissance pour avoir contribué, le 13 juillet 2020, au sauvetage de sa famille et d'un locataire qui résidaient dans le même triplex.

À peine arrivé chez lui après une soirée entre amis, M. Bégin a pu apercevoir des flammes au second étage de sa résidence. Il a immédiatement décidé de porter secours à sa famille, qui habitait sous le brasier, aidant notamment son beau-père dont la mobilité est réduite. Il a aussi alerté le 911. Le locataire du deuxième étage était en réel danger. Il menaçait de sauter de son balcon. Les pompiers l'ont secouru. Il a été sauvé, mais gravement brûlé.

Grâce à M. Bégin, les 27 pompiers déployés ne seraient pas arrivés aussi rapidement, et la situation aurait pu connaître un tout autre dénouement. Ils ont sauvé une personne qui a été conduite rapidement au centre de santé, ont pu maîtriser l'incendie et minimiser les dégâts causés à l'immeuble. C'est donc pour sa vigilance et son courage que M. Bégin est honoré par le gouvernement du Québec.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai en haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable. Mais quand il s'agit de surcroît de mettre leur propre vie en péril pour porter secours à autrui, une gratitude nationale s'ajoute à l'admiration. Chaque citation que j'ai remise aujourd'hui au nom de votre gouvernement est le symbole de cette reconnaissance. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer un citoyen tel que M. Anthony Bégin est un réel plaisir. Je le félicite et le remercie. Les pompiers doivent pouvoir compter sur la collaboration des citoyens et citoyennes pour pouvoir intervenir efficacement. M. Bégin a fait ce qu'il fallait. Ses bons réflexes et son altruisme ont été précieux le 13 juillet 2020, et le sauvetage qu'il a effectué mérite amplement la mention qu'on lui décerne aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

Lisez les récits complets et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières .

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Alexandre Lahaie, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 450 210-1789; Information, Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique , 418 646-6777, poste 30274, [email protected]