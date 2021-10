Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - La Chaudière-Appalaches honore un de ses héros

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à M. Yves Hawey, citoyen, une Citation de reconnaissance pour avoir sauvé une dame d'un effondrement survenu le 15 février 2019, au Metro du secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis.

Plusieurs clients sillonnaient les allées du supermarché lorsqu'un bruit étrange s'est fait entendre. Le toit venait de céder sous le poids de la neige. Sans hésiter, M. Hawey a immédiatement écarté du danger la personne la plus près de lui. Se rendant compte que la structure pouvait elle aussi céder, il l'a entraînée encore plus loin et l'a protégée à l'aide de son propre corps.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citations :

« J'ai toujours eu une haute estime pour les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable. Mais lorsque celles-ci sont prêtes à porter secours à d'autres alors leur propre vie est menacée, je suis vraiment impressionnée et reconnaissante. Ce sauvetage de M. Hawey mérite d'être souligné. Je suis heureuse de lui conférer une Citation de reconnaissance. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Honorer un citoyen tel que M. Yves Hawey est un réel plaisir. Je salue son courage et son altruisme. Il s'est particulièrement démarqué le 15 février 2019 en se servant de son corps comme bouclier, protégeant ainsi la dame près de lui. Ce sauvetage mérite amplement la mention qu'on lui décerne aujourd'hui. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lisez les récits complets, et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières .

