Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - L'appel de candidatures est ouvert

QUÉBEC, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce que la période de mise en candidature pour les décorations et les citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours se déroulera jusqu'au 19 mars 2021.

Ces distinctions visent à reconnaître les pompiers et pompières du Québec, les citoyens et les organismes qui se sont distingués par des actes d'héroïsme, qui ont fait preuve d'un leadership remarquable ou d'un dépassement de soi lors d'une intervention inhabituelle. Une attention spéciale est également portée à la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en service.

Un jury sélectionnera les récipiendaires qui seront honorés lors de la 5e Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières. Celle-ci se déroule habituellement à l'automne. Les détails concernant cette cérémonie seront divulgués ultérieurement.

Citation :

« Nos courageux pompiers font un travail indispensable de prévention et de lutte contre les dommages causés par le feu. Lors d'événements aussi urgents qu'imprévisibles, ils répondent à l'appel pour secourir nos citoyens et il est de notre devoir, comme société, d'honorer ceux qui ont accompli des actes exceptionnels. Ces héros méconnus méritent toute notre gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Trois décorations et deux citations peuvent être décernées : la Croix de courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance.

courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance. La Croix de courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention.

courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention.

La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel.



La Médaille du sacrifice rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service.



La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.



La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

La 4 e cérémonie de remise des décorations, qui a été annulée en raison de la pandémie, aura lieu à une date qui reste à déterminer au printemps 2021. Elle récompensera les lauréats de 2020. Ceux-ci seront avisés en début d'année 2021.

cérémonie de remise des décorations, qui a été annulée en raison de la pandémie, aura lieu à une date qui reste à déterminer au printemps 2021. Elle récompensera les lauréats de 2020. Ceux-ci seront avisés en début d'année 2021. Les candidats retenus à la suite de la présente période de mise en candidature seront quant à eux récompensés lors de la cérémonie qui se tiendra à l'automne 2021.

Liens connexes :

Mise en candidature : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/journee-reconnaissance-pompiers/mise-en-candidature.html

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]