Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Découvrez des héros de la Montérégie

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à six personnes du Service de sécurité incendie de La Prairie une Médaille pour acte méritoire dans le contexte du carambolage sur l'autoroute 15 survenu en février 2020.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

« J'ai en très haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable, que peu de professions requièrent autant que celle de pompier. Il s'agit essentiellement du message que j'avais aujourd'hui pour nos gardiens de la sécurité incendie au Québec : notre nation au complet vous remercie de nous permettre de vivre dans la paix d'esprit, sachant que vous êtes là. Je tiens aussi à remercier les citoyens dont nous avons reconnu les actes héroïques lors de cette cérémonie. Les gestes qu'ils ont posés ont permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les citoyens de notre région ont la chance de pouvoir compter sur ces personnes qui font honneur au métier de pompier. Les événements survenus en février 2020 auraient pu connaître un dénouement plus tragique s'il n'avait pas été de leur courage, de leur professionnalisme et de leur sens du devoir. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Récipiendaires Service Directeur Marc-André Breton Service de sécurité incendie de La Prairie Chef aux opérations Michel Vachon Lieutenant Marco Beaulieu Pompier Jean-François Roy Pompier Patrick Cyr Pompier Jean-Michel Drouin

Service de sécurité incendie de La Prairie

Carambolage sur l'autoroute 15, à la hauteur du boulevard Salaberry

19 février 2020

Survenu vers 12 h 30, cet accident d'une rare ampleur est gravé dans nos mémoires. Il faisait froid et le soleil brillait quand, tout à coup, le vent s'est levé et un mur blanc s'est dressé sur l'autoroute. La visibilité est devenue nulle et les routes, glacées, empêchaient l'immobilisation des véhicules. Conséquence : un carambolage effroyable impliquant automobiles, autobus et camions, dont un contenait du diesel. Malgré l'intervention rigoureuse du Service de sécurité incendie de La Prairie, la tragédie a fait 2 décès et 55 blessés. Une dizaine de personnes ont été dirigées vers les hôpitaux tandis que 150 autres ont été prises en charge et transportées dans un centre de soutien de La Prairie. Des 140 véhicules impliqués, 75 étaient accidentés. Les pinces de désincarcération ont été utilisées à neuf reprises. Compte tenu de la gravité de la situation, une quinzaine de camions d'incendie et autant d'ambulances ont été appelés sur les lieux.

Six membres du Service de sécurité incendie de La Prairie se sont distingués lors de cette catastrophe. Autant sur le plan de la coordination que sur celui de l'aide aux victimes, l'équipe a maîtrisé la situation et agi avec rapidité et cohésion tout en portant une grande attention aux victimes. Ce sont les principales raisons qui font que chacun d'eux reçoit une Médaille pour acte méritoire.

