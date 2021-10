Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Découvrez des héros de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne à deux citoyens de Québec une Citation de reconnaissance. L'agent Frédéric Métivier, du Service de police de la Ville de Québec, et M. David Blouin, citoyen de Québec, en sont les récipiendaires. Les deux ont contribué à des sauvetages alors que des incendies s'étaient déclarés.

Le 6 août 2019, deux agents de police sont appelés sur la rue des Châtelets à Québec. L'immeuble semble avoir déjà été évacué à leur arrivée, mais on les a vite informés qu'une personne était inconsciente dans l'appartement d'où provenait le feu, au troisième étage. Les deux agents se sont précipités, mais compte tenu du mur de fumée qui s'élevait dans le corridor, seul l'agent Frédéric Métivier est allé porter secours à l'homme, qu'il a trouvé inanimé. Malgré l'épaisse fumée qui entravait sa respiration et sa vision, il a réussi à traîner l'homme jusqu'à la porte et, avec l'aide de sa coéquipière, il l'a conduit à l'extérieur, à l'abri du danger.

Le 5 février 2021, M. David Blouin a aperçu de la fumée par la fenêtre de son bureau. Il s'est immédiatement dirigé vers le 860, rue des Lilas Est. Le feu était bel et bien pris dans l'édifice de trois étages. Il a enjambé un garde-fou et est entré, à ses risques et périls. Il a tout de suite entendu qu'on répondait à ses appels. Il lui a fallu gravir trois étages pour trouver la personne en détresse qu'il a réussi à sortir du pétrin. Une fois à l'extérieur, M. Blouin a conseillé et rassuré une personne qui appelait au secours de son balcon. Aussitôt arrivés sur place, les pompiers sont allés à sa rescousse.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis, en cette 5e Journée nationale de reconnaissance, quelque 68 distinctions à des pompiers et pompières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes qui ont contribué à la sécurité de la population ou à de précieux sauvetages.

Citation :

« J'ai toujours eu une haute estime pour les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable. Mais lorsque celles-ci sont prêtes à porter secours à d'autres alors leur propre vie est menacée, je suis vraiment impressionnée et reconnaissante. Les gestes posés par l'agent Frédéric Métivier, du Service de police de la Ville de Québec, et par M. David Blouin font honneur à notre Capitale-Nationale et méritent d'être soulignés. Je suis heureuse de leur conférer une Citation de reconnaissance. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

Lisez les récits complets et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières .

