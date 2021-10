Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - 68 pompiers et citoyens à l'honneur

QUÉBEC, le 10 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a honoré 68 pompiers et citoyens lors d'une cérémonie de reconnaissance qui avait pour objectif de souligner le courage et l'altruisme exemplaires dont ils ont fait preuve en portant secours à des personnes en danger.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, s'est adressée aux récipiendaires pour leur dire à quel point leur contribution est remarquable à ses yeux et à ceux de la population. Chacun d'entre eux a eu le privilège de recevoir, des mains de la ministre, un insigne commémorant son geste héroïque.

Mme Guilbault a également rendu hommage aux récipiendaires de 2020, invités pour l'occasion. L'an dernier, la cérémonie nationale de reconnaissance avait dû être remplacée par des événements locaux en raison des consignes sanitaires qui avaient cours.

Citation :

« J'ai en très haute estime les personnes qui se dévouent pour les autres. C'est une qualité admirable, que peu de professions requièrent autant que celle de pompier. Il s'agit essentiellement du message que j'avais aujourd'hui pour nos gardiens de la sécurité incendie au Québec : notre nation au complet vous remercie de nous permettre de vivre dans la paix d'esprit, sachant que vous êtes là. Je tiens aussi à remercier les citoyens dont nous avons reconnu les actes héroïques lors de cette cérémonie. Les gestes qu'ils ont posés ont permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et 3 Citations d'honneur qui ont été décernées au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d'honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

