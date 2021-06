Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - 34 des 37 pompiers des Laurentides qui reçoivent les honneurs sont intervenus lors du sinistre de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec honore 37 pompiers de la région des Laurentides, dont 34 se sont illustrés par leur dévouement exceptionnel après la rupture de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le soir du 27 avril 2019.

Toute l'équipe du Service de sécurité incendie intermunicipal Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac reçoit la Médaille pour acte méritoire. Ce sont 29 pompiers et cadres sous la direction de Norbert Vendette qui méritent cette distinction. Quatre pompiers du Service de sécurité incendie de Boisbriand sont aussi parmi les premiers intervenants à porter secours aux résidents inondés, avec leur embarcation. L'un d'eux, le chef de division Dave Halley, double lauréat de la Médaille pour acte méritoire, sera présent durant 26 jours pour effectuer le déploiement et la coordination d'un poste de commandement unifié avec le directeur adjoint Éric Galarneau.

Par ailleurs, le 10 décembre 2019, lors d'un incendie dans une résidence isolée de Lac-des-Écorces, trois pompiers font tout pour sauver l'occupant, au risque de leur propre sécurité et reçoivent également cette décoration, pour leur bravoure.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, s'est adressée aux récipiendaires de façon virtuelle pour souligner leur précieuse contribution au sein de la population. En cette année particulière, la tenue de cérémonies locales a été privilégiée pour souligner la 4e Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières dans le respect des règles sanitaires. Ce sont ainsi les responsables locaux qui ont eu le privilège de remettre les distinctions au nom du gouvernement.

Citations :

« Nos pompières et pompiers méritent toute notre reconnaissance pour le travail périlleux qu'ils font au quotidien. J'ai beaucoup d'admiration pour leur noble fonction et, grâce à eux, je sais que nos citoyens sont en sécurité. J'ai eu la chance de lire chacune des histoires et de reconnaître la portée des gestes de tous les lauréats ainsi que leur extraordinaire refus de la peur. En mon nom, ainsi qu'en celui de votre gouvernement, je les remercie pour leur courage, leur altruisme et leur apport à notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Il y a des événements qui marquent une carrière ou une vie, et la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'inscrit dans cet esprit. Je salue le dévouement des nombreux pompiers et secouristes, mais aussi la résilience des résidents des Laurentides face aux inondations du printemps 2019. Je suis fière de célébrer des liens de solidarité qui se sont tissés entre divers services de sécurité incendie pour aider les Marthelacquois à se relever de ce sinistre majeur. Par ailleurs, d'autres pompiers ont aussi fait preuve de beaucoup de courage lors d'un incendie. Tous méritent notre plus grand respect. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Une Médaille du sacrifice, 2 Croix de courage, 39 Médailles pour acte méritoire, 3 Citations de reconnaissance et 1 Citation d'honneur ont été décernées au cours des cérémonies de remise des décorations et des citations pompières 2020.

Depuis 2017, 2 Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 98 Médailles pour acte méritoire, 12 Citations d'honneur et 48 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

Lisez les récits complets, voyez les photos des cérémonies et les vidéos sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

ANNEXE

Liste des récipiendaires 2020

Acte méritoire 2020

Récipiendaires Service Directeur Norbert Vendette (et son équipe) Service de sécurité incendie intermunicipal de Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac - MRC des Laurentides Pompier Mathias Béchiau Pompier Dominic Béland Pompier Steve Charron Pompier Jean-François Chartrand-D'Aoust Pompier Éric Clark Pompier Félix Clouette-Laflèche Pompier Philippe Côté Pompier Alexandre Filiatreault Pompier Sébatien Gagnon Pompier Jonathan Gladu Pompier Ryan Kiley Pompier Pierre-Olivier Langlois Pompier Samuel Larochelle Pompier Sébastien Lizotte Pompier Alexandre Longpré Pompier Brent Martin Pompier Jean-Luc Martin Pompier David Michaud Capitaine Bradley Mills Pompier Randy Mills Pompier Stewart Mills Pompier Steve Nguyen Pompier Patrice Paquette Pompier Giovanni Pino Pompier Robert Slovick Pompier Benoît Taillefer Pompier Louis Viau Capitaine Whitton Chef de division Dave Halley SSI de Boisbriand - MRC de Thérèse-De Blainville Lieutenant Daniel Gaudreau Pompier Marc-André Aubin Directeur adjoint Éric Galarneau Directeur Simon Lagacé SSI Rivière-Kiamika - MRC des Laurentides Pompier Benjamin Bolduc Pompier Simon Legault

Citation de reconnaissance

Récipiendaire Région Max Charrette-Vendette, pompier SSI de Boisbriand - MRC de Thérèse-De Blainville

Service de sécurité incendie intermunicipal de Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Service de sécurité incendie de Boisbriand

27 avril 2019

Le soir du 27 avril 2019, une partie de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac cède et des torrents d'eau glacée provenant du lac des Deux-Montagnes inondent un quartier et 2 500 maisons. L'appel général lancé par le directeur, Norbert Vendette, auprès de tous les services d'incendie de la région dotés d'embarcations trouve écho immédiatement au Service de sécurité incendie (SSI) de Boisbriand. Quatre pompiers du SSI de Boisbriand sont parmi les premiers secours à rescaper des sinistrés à bord de leur embarcation.

Dès le lendemain, le chef de division, Dave Halley, et le directeur adjoint du SSI de Boisbriand proposent à Norbert Vendette d'instaurer un poste de commandement unifié pour coordonner l'ensemble des secours aux citoyens. Avec l'accord de leur directeur, Claude Prévost, le SSI de Boisbriand va ainsi jouer un rôle important durant des semaines, pour épauler ses collègues de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Ce poste de coordination va gérer de manière ininterrompue jusqu'à 2 400 intervenants des services d'urgence et de 30 SSI, en plus d'assurer la cohésion entre organisations et corps de métiers très variés : policiers provinciaux et municipaux, employés du ministère de la Sécurité publique, travailleurs sociaux et intervenants de la Croix-Rouge, électriciens, ingénieurs d'Hydro-Québec, soldats de l'Armée canadienne et évaluateurs en sinistres. C'est un quartier général grouillant, où chacun tente de ramener un peu de sécurité au cœur de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Service de sécurité incendie de Rivière-Kiamika

10 décembre 2019

Un incendie fait rage dans une résidence, à Lac-des-Écorces, quelque 80 km au nord de Mont-Tremblant, alors que l'occupant s'est barricadé à l'intérieur. N'écoutant que leur courage et leur sens du devoir, le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-Kiamika, Simon Lagacé, ainsi que les pompiers Benjamin Bolduc et Simon Legault font tout pour extraire l'homme de l'intense brasier et y parviennent in extremis. Celui-ci décédera malheureusement par la suite. La bravoure des pompiers dans ces conditions périlleuses leur vaut la Médaille pour acte méritoire.

