Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Des médailles pour huit héros de la Montérégie

QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne une Médaille pour acte méritoire à huit membres de deux services de sécurité incendie de la région pour leurs interventions exceptionnelles lors de violents incendies survenus respectivement en avril et en septembre 2021.

Le 15 avril 2021, le Service de sécurité incendie de l'Agglomération de Longueuil répond à un appel pour un feu qui ravage une résidence. En pleine action, le chef aux opérations voit le plancher de la cuisine s'effondrer et se retrouve suspendu au-dessus des flammes. Les pompiers Xavier Lambert, Dominic Malette, Marc-André Roy et Marc Montpetit, sous le commandement du lieutenant Mathieu Brisebois, partent à sa recherche. La température ne cesse d'augmenter, la structure s'affaisse et les flammes se propagent, mais enfin ils le repèrent. L'un des coéquipiers réussit à le déplacer, et lui et ses collègues parviennent à le sortir de sa mauvaise posture.

Le 14 septembre 2021, une explosion retentit dans une usine de fabrication d'explosifs. Le capitaine temporaire Mario Thifault et les pompiers David Gauthier-Garand et Sylvain Legros, du Service de sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield, apprennent qu'un travailleur de l'usine manque à l'appel. Ils passent vite à l'action, car le risque d'aggravation est réel. David Gauthier-Garand localise la victime gisant au fond d'un trou de 20 pieds. Sylvain Legros court se procurer une échelle. Or, celle-ci ne mesure que 14 pieds. David Gauthier-Garand se penche au bout de l'échelle, tête en bas, et tend la main pour atteindre la victime pendant que Mario Thifault lui tient les jambes. De son côté, Sylvain Legros rabat les flammes pour sécuriser le sauvetage. Ils réussissent à sortir le travailleur de son impasse et lui prodiguent les premiers soins.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« Messieurs Xavier Lambert, Dominic Malette, Marc-André Roy, Marc Montpetit et Mathieu Brisebois ont agi avec adresse, rapidité et vivacité d'esprit afin de secourir leur chef aux opérations dans des conditions périlleuses. Ils sont assurément dignes de la Médaille pour acte méritoire qui leur est décernée aujourd'hui. Et que dire de messieurs Mario Thifault, David Gauthier-Garand et Sylvain Legros, qui ont secouru un travailleur en danger de mort; un sauvetage périlleux réalisé avec sang-froid, efficacité et solidarité! »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

