QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de développement des Naskapis désire souligner l'importance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée rend hommage aux enfants et aux survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés. Elle est une occasion de sensibiliser la population à la langue et la culture autochtones. C'est le moment de faire progresser nos efforts de réconciliation afin de construire un avenir meilleur pour tous les membres de notre société.

Le gouvernement fédéral a établi la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en 2021 et appelle à l'action afin de faire progresser la réconciliation, et cela doit passer par un financement adéquat de la langue et de la culture Autochtone.

La Société de développement des Naskapis souhaite lancer un appel à l'action de son côté pour rappeler aux gouvernements provincial et fédéral leur engagement à préserver et promouvoir la langue et la culture des Naskapis au sein de la société canadienne et québécoise. Depuis plus de 40 ans les gouvernements ont reconnu à travers différentes ententes l'importance de protéger la langue et la culture des Premières Nations, dont les Naskapi, mais les moyens d'y parvenir sont insuffisants et largement inférieurs à ceux alloués à la protection de la langue française. Pourtant, le risque associé à l'affaiblissement de la culture Naskapis est bien réel.

« Bien que cette journée soit l'occasion de commémorer l'histoire tragique des pensionnats et de rendre hommage aux victimes, ainsi qu'à leurs familles, j'encourage tout le monde à se mobiliser pour assurer la pérennité des langues et des cultures Autochtones. De plus, j'invite tous les Québécois et Canadiens à être des agents actifs dans leurs communautés respectives. La véritable réconciliation aura lieu lorsque les peuples autochtones auront accès à la sécurité économique et pourront vivre dans leur langue et selon leur culture », a mentionné Andy-John Dominique, président.

À propos de la Société de développement des Naskapis

La Société de développement des Naskapis est une entreprise qui opère depuis 1979. Elle est constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement des Naskapis. Elle a pour objectifs de soulager la pauvreté des Naskapis, d'encourager l'éducation et de tenter de rendre la vie des Naskapis satisfaisante, d'améliorer les conditions de vie des Naskapis, d'encourager le développement de Kawawachikamach et d'encourager et d'aider à la préservation de la langue, des valeurs, de la culture et des traditions naskapies.

SOURCE Société de développement des Naskapis

Renseignements: Andrew Dunn, Ryan Affaires publiques, [email protected], T. 514.616.8855