Depuis 2016, XCMG met l'accent sur la conception, la mise en application et la promotion de ses véhicules d'urgence destinés à la lutte contre les incendies et aux sauvetages. En participant à des projets de recherche publics importants portant sur les fondements, les technologies de base et la conception d'équipement, XCMG a réalisé des avancées majeures visant à améliorer la manœuvrabilité déficiente, la faible efficacité et les limitations imposées par la fonction unique des équipements de secours en cas d'urgence afin d'accroître les capacités de la Chine en matière de sécurité publique.

Au total, 10 véhicules d'intervention d'urgence ont été livrés à six bases de démonstration. Les quatre véhicules en route vers Golmud sont les véhicules d'extinction d'urgence JY18 et JY20, le camion contenant l'équipement de lutte contre les incendies QC700 et le véhicule d'urgence JY10.

Le véhicule JY18 est un modèle complet doté du châssis tout-terrain facilement manœuvrable conçu par XCMG. Il est adapté à toutes les interventions d'urgence découlant de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les glissements de terrain, les inondations et les coulées de boue.

Le JY10 est un modèle robuste conçu pour l'entreposage et le transport d'équipement, et il est équipé pour combattre les fuites de produits chimiques dangereux en utilisant du sable sec comme agent d'extinction.

Le QC700 peut transporter plus de 700 pièces d'équipement de sauvetage de 120 catégories.

« La conception et la production d'équipements destinés à l'industrie de la sécurité ont toujours fait partie de la stratégie de XCMG et de notre mission visant à assumer notre responsabilité sociale. L'industrie de la sécurité est fondamentale et fait partie intégrante de notre développement économique, et XCMG diffuse activement son savoir par l'entremise d'un apprentissage mutuel, y compris l'organisation d'exercices de sauvetage en cas d'incendie et l'établissement des normes de l'industrie », a déclaré Wang Min, président du conseil d'administration et chef de la direction de XCMG, et président de la China Safety Industry Association.

XCMG est déterminée à fournir des secours et du soutien lors d'opérations de sauvetage d'urgence, et a pris part à d'importants projets de sauvetage et de secours aux sinistrés à l'échelle mondiale, y compris la catastrophe du barrage de Brumadinho, au Brésil l'an dernier, et différentes missions de sauvetage à la suite de tremblements de terre et d'inondations en Chine.

À propos de XCMG

XCMG est une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde en affaires depuis 77 ans. L'entreprise est le quatrième plus important fabricant de machinerie lourde à l'échelle mondiale. Elle exporte ses produits dans plus de 187 pays et régions aux quatre coins du globe.

Pour en savoir plus, visitez le www.xcmg.com, ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252607/XCMG_Emergency_Fire_Rescue_Vehicles.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: CONTACT : Wang Lin, +86-516-87565404, [email protected], www.xcmg.com

Liens connexes

www.xcmg.com