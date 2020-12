Journée Mondiale de lutte contre le sida 2020 : une vigile sous le signe de la résilience des communautés

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS) souligne encore une fois cette année la journée mondiale de lutte contre le VIH/sida par la 32ème vigile de commémoration qui se tiendra le 1er décembre 2020 à 17h00 en ligne.

Encore aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde sont touchées par le VIH/sida et nous devons poursuivre la sensibilisation. La vigile est aussi une occasion de se recueillir et d'honorer la mémoire de celles et ceux qui nous ont quitté.e.s au cours des dernières années. Le contexte de pandémie de COVID-19 nous incite à tenir cet événement virtuellement.

Les personnes vivant avec le VIH ainsi que les communautés vulnérables au VIH : les personnes Noires, les personnes Autochtones, les personnes d'autres groupes racisés, les personnes ayant un statut migratoires précaire, les personnes membres de la communauté LGBTQIA2S+, les personnes utilisatrices de drogues, les personnes provenant de pays où le VIH est endémique, les travailleur.euse.s du sexe - ont développées depuis des décennies une grande résilience.

En raison de la stigmatisation et de la marginalisation dont elles sont l'objet, ces communautés sont particulièrement impactées depuis le début de la pandémie de COVID-19. Pourtant, il est essentiel de reconnaître et de faire valoir leurs décennies d'expertise en gestion de pandémie, ainsi que les stratégies qu'elles ont mises en place pour y faire face, telles que la solidarité, la prévention et la réduction des méfaits.

« Nous devons écouter et apprendre des communautés afin d'améliorer la gestion de la pandémie de COVID-19. C'est indispensable pour apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes, qui s'inscrivent dans le respect des droits humains et qui ne soient pas régies par la répression et la judiciarisation » souligne Sandra Wesley, présidente de la TOMS.

Afin de célébrer et rendre hommage à cette résilience passée et présente, la Vigile mêlera prises de parole et moments de recueillement.

À propos

La TOMS est un regroupement régional d'organismes communautaires qui œuvrent en lutte contre le VIH/sida. Elle compte 30 membres.

SOURCE Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS)

Renseignements: Sandra Wesley, présidente de la TOMS, [email protected], 514-984-6319.