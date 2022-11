Journée mondiale de la lutte contre le VIH/SIDA : Le milieu communautaire se mobilise pour la création d'un comité ministériel « Cap sur 2030 »

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) tient à soulignerla Journée mondiale de la lutte contre le sida et à réitérer son intention d'éradiquer le sida au Québec d'ici 2030, tel que le regroupement l'a annoncé cet été. À cet effet, la coalition propose au gouvernement du Québec la création d'un comité interministériel qui permettra de coordonner efficacement l'effort conjoint de tous les acteurs du gouvernement et du milieu communautaire pour garantir la réussite de cet objectif.

« Actuellement, nous avons déjà la capacité sociale et médicale pour éradiquer le SIDA avant 2030. Toutefois, nous n'avons pas de stratégie claire pour y arriver et selon les dernières données de l'Agence de Santé publique du Canada, le pays accuse déjà un retard sur les cibles établies. C'est pourquoi nous faisons cette proposition concrète qui répondra au besoin de coordination des efforts et d'engagement clair des acteurs gouvernementaux » a indiqué Guy Gagnon, président de la COCQ-SIDA.

Les organismes communautaires du Québec sont prêts

Dans le cadre de la Riposte communautaire québécoise au VIH/Sida 2021-2025, cinq grands objectifs ont été identifiés à la suite de vastes consultations et recherches qui permettraient d'éradiquer le VIH/Sida au Québec d'ici 2030.

Améliorer l'accès au dépistage du VIH et de toutes les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) ; Soutenir l'adhésion au traitement du VIH et de toutes les ITSS ; Poursuivre les efforts en réduction des risques et des méfaits en déployant des services adaptés aux besoins des personnes et des populations clés ; Agir sur les déterminants sociaux de la santé en créant des environnements favorables ; Développer les partenariats intersectoriels.

La COCQ-SIDA rassemble 36 organismes VIH/Sida du Québec et chacun d'entre eux se concentre sur l'atteinte de ces objectifs. Cela dit, une volonté politique et des stratégies concertées devront être déployées avec ces groupes pour éradiquer le VIH/Sida au Québec d'ici 2030. En effet, une nouvelle mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux est nécessaire et des ressources financières et humaines adéquates devront être déployées.

Depuis plusieurs années, le milieu est témoin du désengagement et du manque de soutien des pouvoirs politiques, particulièrement durant la pandémie. Malgré ces contraintes, le milieu communautaire de lutte contre le VIH/Sida du Québec a continué à offrir des programmes de prévention, de soutien, d'accompagnement et de soins aux personnes vivant avec le VIH et aux diverses populations plus à risque d'une infection par le VIH. Aussi, il intervient efficacement sur d'autres enjeux de santé comme les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), les dépendances, les surdoses, la santé mentale, le vieillissement et plus récemment, la COVID19 et la variole simienne. De plus, en raison des défis dans le réseau de la santé, notre expertise et nos approches diversifiées, facilement adaptables et complémentaires peuvent contribuer à l'amélioration de l'offre de soins à la population.

À titre de rappel, le programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) a présenté des cibles mondiales claires dans sa stratégie globale de lutte contre le VIH/sida 2021-2026 pour enfin mettre fin à l'épidémie du VIH/sida d'ici 2030. Ces objectifs (nommés 95-95-95) ont comme cibles : 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 95 % des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH suivent un traitement antirétroviral, 95 % des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable ce qui rend le VIH intransmissible, 95 % des femmes ont accès à des soins en santé reproductive et sexuelle, 95 % des services sont efficaces pour éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant, et 95 % des personnes à risque d'infection par le VIH combinent diverses méthodes de prévention.

« Le milieu communautaire, que nous représentons, a démontré sa capacité à agir efficacement sur les enjeux de santé, notamment en favorisant efficacement la prévention, le dépistage et la réduction des risques et des méfaits. La demande que nous faisons aujourd'hui nous donnera les outils pour éradiquer une des plus importante épidémie du dernier siècle, le sida. Elle nous permettra également d'améliorer nos pratiques pour supporter et désengorger le système de santé comme nous l'avons fait durant la pandémie de COVID-19 » a conclu Guy Gagnon, président de la COCQ-SIDA.

À propos de la COCQ-SIDA

La COCQ-SIDA est le regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/Sida. Elle soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. La COCQ-SIDA est l'un des quatre membres fondateurs de Coalition PLUS.

