Journée mondiale de l'enfance : la ministre Suzanne Roy souligne l'importance de défendre et de garantir les droits de tous les enfants du Québec

SAINT-AMABLE, QC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Au lendemain de la Journée mondiale de l'enfance, la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, tient à réitérer la volonté ferme du gouvernement du Québec de défendre et de garantir les droits de tous les enfants du Québec, et ce, peu importe le milieu où ils évoluent. Elle souligne également qu'il est impératif de travailler tous ensemble pour améliorer leur bien-être et favoriser leur épanouissement sur tous les plans.

La ministre Roy profite aussi de l'occasion pour souligner le rôle essentiel des parents et remercier les différents acteurs de notre société qui s'occupent au quotidien des enfants, notamment les services de garde éducatifs à l'enfance, les organismes communautaires Famille, les haltes-garderies communautaires ainsi que les centres de pédiatrie sociale en communauté.

Dans le cadre de cette journée, la ministre s'est rendue hier à l'école secondaire François-Williams pour participer à une activité organisée pour les enfants de 2 à 9 ans par la municipalité de Saint-Amable et animée par La boussole : Centre de ressources à la famille. En compagnie des membres du conseil municipal, la ministre Roy a eu le plaisir d'offrir des livres aux nombreux enfants présents. Dans le même esprit, la ministre offrira à nouveau la lecture en cadeau lors d'une activité similaire le 17 décembre prochain au même endroit.

Citations :

« Chaque enfant devrait avoir le droit de vivre dans un environnement sain, sécuritaire et aimant. Notre gouvernement continuera de mettre en place des filets de sécurité nécessaires afin de s'assurer que nos jeunes ont toutes les possibilités de s'épanouir. Par ailleurs, le développement du plein potentiel des enfants du Québec et l'égalité des chances pour tous sont au cœur des préoccupations de notre gouvernement. Je suis très heureuse de soutenir des initiatives locales comme celle réalisée par la municipalité de Saint-Amable qui soutiennent et favorisent la réussite éducative de notre jeunesse. À titre de ministre de la Famille, je suis très fière de porter cette mission et je veillerai à protéger les droits de nos enfants, notre relève de demain. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Écrire l'histoire de notre vie, c'est aussi écrire une partie de l'histoire des personnes que nous rencontrons. Et cela prend tout son sens lorsqu'on parle des enfants puisque nous écrivons, avec eux, une grande partie des premiers chapitres de leur vie. Nous avons toutes et tous la responsabilité de contribuer à faire que chaque enfant devienne un adulte épanoui qui pourra contribuer à notre société et être une citoyenne ou un citoyen actif. Le rôle des villes est important grâce à notre proximité avec les citoyennes et citoyens, et nous sommes privilégiés de pouvoir agir sur la qualité de vie des enfants au quotidien. »

Stéphane Williams, maire de Saint-Amable

Faits saillants :

La Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 par l'Organisation des Nations Unies. Elle est célébrée le 20 novembre.

Le 20 novembre est une date importante pour les droits des enfants puisque c'est à cette date que la Déclaration des droits de l'enfant a été adoptée en 1959, que la Convention relative aux droits de l'enfant a été signée en 1989, et que la Déclaration et la Convention relative aux droits de l'enfant ont été adoptées en 1990.

Liens connexes :

