Journée mondiale contre le cancer - La Coalition Priorité Cancer appelle Québec à accélérer la lutte

MONTRÉAL, le 4 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Ce samedi 4 février marque la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Sous le thème « Pour des soins plus justes », c'est l'occasion de réfléchir aux façons dont nous pouvons renforcer la lutte contre le cancer. À travers les nombreux chantiers en cours concernant l'organisation des soins, la Coalition Priorité Cancer souhaite que la lutte contre le cancer soit ciblée comme une priorité claire du gouvernement.

Intégrer la lutte contre le cancer dans la réforme du système

Pour la Coalition Priorité Cancer, court terme, le gouvernement doit intégrer des mécanismes de reddition de compte en matière de lutte contre le cancer à même le mandat de la future Agence Santé Québec. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux devra fixer à l'agence des objectifs précis et ambitieux. La Coalition Priorité Cancer surveillera attentivement le projet qui devrait être présenté dans les prochaines semaines.

Ensuite, il est primordial que le ministère publie un tableau de bord détaillé et à jour des cas de cancer, à l'image des tableaux récemment dévoilés pour suivre l'état du réseau de la santé. Ces tableaux devraient notamment présenter des données régionalisées, pour être en mesure de cibler où se concentrent les cas de cancer, où des mesures de prévention s'imposent, et où la capacité de soin doit être renforcée. Cela fournirait un éclairage crucial pour préciser les problèmes existant par rapport à des enjeux comme ceux de la qualité de l'air dans Rouyn-Noranda, ou dans Limoilou, à Québec, notamment.

Enfin, soulignons que le projet de loi no 3 sur les données de santé offre une opportunité unique de renforcer la lutte contre le cancer en permettant l'utilisation de données par plusieurs parties prenantes, ce qui contribuera à orienter les décisions.

Une lutte qui nous concerne tous

Rappelons que chaque année, le cancer touche plus de 60 000 Québécoises et Québécois et fait près de 22 00 victimes. La journée mondiale de lutte contre le cancer est le moment de souligner leur courage et leur résilience. C'est pour eux, et tous leurs proches, que la Coalition Priorité Cancer appelle les intervenants à agir.

Citation

« Malgré la bonne volonté de tous, nous sommes toujours confrontés à un manque de planification et de suivi dans la lutte contre le cancer. Sans les données, sans objectifs précis et sans tableau de bord de la lutte contre le cancer, nous avançons à l'aveugle. Il est temps de mettre en place un plan d'action décennal clair pour faire progresser notre lutte contre cette maladie dévastatrice. La réorganisation du réseau est une occasion unique qu'il faudra saisir dans la prochaine année. »

-- Eva Villalba, directrice générale, Coalition Priorité Cancer

À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec

La Coalition Priorité Cancer au Québec (CPCQ), créée en 2001 pour donner une voix forte aux personnes touchées par le cancer, est un regroupement de plus de 65 OSBL représentant tous les types et phases du cancer, provenant de toutes les régions du Québec, souhaitant améliorer le système de santé au Québec pour le bien des personnes touchées par le cancer. Elle défend, notamment, les droits et les intérêts des patients et des proches aidants. Depuis plus de 20 ans, ses membres partagent la vision d'un Québec en meilleure santé et d'un système centré sur les patients, les survivants et les proches aidants.

SOURCE Coalition Priorité Cancer au Québec

Renseignements: Sébastien Verret, TACT, 581 996-1346, [email protected]l.ca; Source : Eva Villalba, Directrice générale, Coalition Priorité Cancer au Québec