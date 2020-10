Journée maritime québécoise - La ministre Chantal Rouleau réaffirme toute l'importance de l'industrie maritime pour le Québec

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée maritime québécoise, la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau, et la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) tiennent à souligner l'importance de l'industrie maritime pour l'économie québécoise de même que la qualité de ses emplois, ses vertus environnementales et les rôles névralgiques qu'elle joue dans le maintien des chaînes d'approvisionnement et dans l'exportation des produits québécois sur les marchés internationaux. En ces temps de pandémie, nous sommes toutes et tous dans le même bateau et, plus que jamais, l'industrie maritime constitue un vecteur de prospérité et un jalon de la relance économique pour le Québec.

L'industrie maritime québécoise constitue une force économique incontestable : 110 millions de tonnes de marchandises transbordées annuellement, une contribution de 2,3 milliards au produit intérieur brut (PIB) du Québec, une filière de 366 entreprises, quelque 16 000 emplois directs, 8 000 emplois indirects et un milliard de dollars versés en salaires. Dans les faits, ce sont 80 % des marchandises qui sont transportées par navire, que ce soit pour favoriser les exportations de nos entreprises d'ici ou pour importer des biens de consommation indispensables dans la vie des Québécoises et des Québécois.

Pour témoigner de l'engagement du gouvernement du Québec envers l'industrie maritime, le gouvernement entend coorganiser, avec la Sodes et ses partenaires, les premières Assises québécoises du secteur maritime, dont les travaux porteront sur quatre thématiques :

Infrastructures et logistique : un chantier coprésidé par le ministère des Transports et la Société de développement économique du Saint-Laurent ;

un chantier coprésidé par le ministère des Transports et la Société de développement économique du ; Zones d'innovation, numérique et relance économique : un chantier coprésidé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Armateurs du Saint-Laurent ;

un chantier coprésidé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Armateurs du ; Enjeux environnementaux et biodiversité : un chantier coprésidé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et l'Alliance verte;

un chantier coprésidé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et l'Alliance verte; Main-d'œuvre et relève : un chantier coprésidé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime.

En fonction de l'évolution de la pandémie, la date de l'événement sera communiquée ultérieurement.

Citations

« Au cours des derniers mois, j'ai été témoin du dynamisme et du leadership de notre industrie maritime. Avec la pandémie qui touche le Québec, nous avons pu constater l'importance d'avoir un secteur maritime fort et résilient, qui permet à la population d'avoir accès à des biens de première importance. Le maritime joue un rôle majeur dans les chaînes logistiques. Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à tous les employés de l'industrie en cette vingtième Journée maritime québécoise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Toute l'industrie maritime est mobilisée pour mettre en place les conditions gagnantes lui permettant d'assurer son essor et de tirer avantage des occasions d'affaires que constitue la relance. Nous saluons l'enthousiasme du gouvernement à participer à l'organisation de ces assises et aux suivis qui découleront de cet événement. Avec la contribution d'Armateurs du Saint-Laurent, de l'Alliance verte et du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime, cette journée sera empreinte de succès. »

Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes

« Cette journée est l'occasion de souligner les réalisations et l'apport essentiel des travailleuses et travailleurs qui naviguent sur les eaux du Saint-Laurent afin de livrer, aux Québécoises et aux Québécois, les biens nécessaires à leur consommation. Ce grand rendez-vous maritime permettra à Armateurs du Saint-Laurent et à ses partenaires d'échanger sur l'avenir d'un fleuve encore plus tourné vers l'économie tout en protégeant l'environnement. »

Louise Bédard, directrice générale d'Armateurs du Saint-Laurent

Faits saillants

En vertu du décret gouvernemental 1244-2002, le quatrième mardi du mois d'octobre de chaque année est désigné comme étant la Journée maritime québécoise.

La Journée maritime québécoise devient la journée officielle pour valoriser le fleuve Saint-Laurent et les activités maritimes québécoises et en faire la promotion.

