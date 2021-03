Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale - La participation citoyenne à la lutte contre le racisme doit être une contribution du quotidien

LA TUQUE, QC, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) rappelle que la pleine protection des droits fondamentaux de la personne passe par l'élimination des discriminations et, qu'à côté de l'énoncé des grands principes, la participation des citoyens à la lutte contre le racisme doit être une contribution du quotidien. « Joyce Echaquan a été victime d'un racisme ordinaire et dangereux. Si ce racisme trouve encore sa place, c'est parce qu'on ne s'y oppose pas assez. Agissons sans relâche », a mentionné Laurianne Petiquay, directrice générale du CAALT.

Dans l'optique d'offrir à chacun une occasion de marquer son engagement dans la lutte contre le racisme, Le CAALT a organisé cette semaine la seconde édition du Défi 100 tours sans discrimination. Cette marche collective a réuni depuis vendredi de nombreux participants qui ont réalisé un total de 2 068 tours du lac Saint-Louis, soit 1 482 kilomètres. « Nous savons que ce n'est qu'un pas en avant dans la lutte contre le racisme, mais c'est un pas qui nous garde optimistes. Au nom de toute l'équipe du CAALT, je remercie tous ceux qui ont participé. C'est tous ensemble que nous ferons une différence », a dit Mme Petiquay.

Le CAALT dévoile ce matin à 11h, l'œuvre collective Otehina (cœur) en la présence des trois artistes Jacques Newashish, Cyndie Lemay et Claude Des Rosiers. Alliant le tronc d'arbre pour l'ancestralité et l'enracinement des humains, la roche pour le temps et le travail nécessaire à l'harmonie, et la transparence pour la sincérité et le respect, cette sculpture sera installée au lac Saint-Louis et symbolisera le rapprochement des peuples.

Le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les autochtones. Il contribue activement au développement social, communautaire, économique et culturel de leur collectivité, par des stratégies innovatrices et proactives. Il est un incubateur d'importantes initiatives et de nombreux partenariats dans le but de répondre aux divers besoins des autochtones qui se retrouvent en ville.

