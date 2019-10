Journée internationale du trouble développemental du langage - La tour de Montréal illuminée en mauve et jaune

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Regroupement Langage Québec et les associations régionales soulignent la Journée internationale du trouble développemental du langage (TDL). En ce 18 octobre, la Tour de Montréal rayonnera en jaune et violet à compter du coucher du soleil. L'initiative a été orchestrée par Parlons Dysphasie et la Clinique d'orthophonie Communic'Action.

Plusieurs initiatives seront d'ailleurs déployées dans différentes régions du monde. Des symboles de plusieurs grandes villes, particulièrement au Royaume-Uni, en Australie ainsi qu'aux États-Unis s'illumineront aux couleurs thématiques du TDL.

Au Canada, les Chutes Niagara ainsi que la Tour CN de Toronto feront partie du mouvement de cette Journée internationale du TDL. Découvrez d'autres actions déployées sur le site de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage.

Le TDL: un trouble invisible qui touche beaucoup de Canadiens

Le trouble développemental du langage touche plus de 7% de la population, soit environ 587 000 Canadiens.

« Ce trouble de la parole se manifeste dès la naissance et persiste toute la vie. Il est invisible. Il devient donc difficile à reconnaître. De nombreuses personnes en sont atteintes sans même le savoir. Voilà pourquoi il est important d'en parler afin que les personnes touchées puissent connaître le TDL, mais surtout découvrir les outils et les ressources à leur portée», mentionne le directeur général du Regroupement Langage Québec Adrien Côté.

Le 18 octobre 2019, Regroupement Langage Québec invite la population à souligner en grand la Journée internationale du trouble développemental du langage.

Visitez le site international Raising awareness of Developmental Language Disorder (RADLD) pour en savoir davantage.

SOURCE Regroupement Langage Québec

