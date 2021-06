Journée internationale des préposés à l'entretien - Leur avez-vous dit merci ?

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des préposés à l'entretien qui se déroule en ce 15 juin, le Comité paritaire de l'entretien des édifices publics (CPEEP) - région de Montréal - invite tous ceux profitant des espaces nettoyés par les préposés à leur dire merci.

« Les préposés à l'entretien sont des gens dévoués et résilients. Ils font un travail exceptionnel et leur métier a été d'une importance capitale durant la pandémie de COVID-19. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour leur dire un gros merci » a souligné madame Annie Fortin, coprésidente du CPEEP.

L'industrie de l'entretien ménager en bref

Pour les 8 régions où est actif le CPEEP de Montréal, soit Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Outaouais, Mauricie-Bois Francs ainsi qu'une partie des Cantons de l'Est :

1 336 employeurs assujettis, représentant 11 865 employés .

assujettis, représentant . 203 ouvertures d'entreprise en 2020 .

. Répartition des entreprises assujetties par région :

Mauricie-Bois Francs : 4.1 %



Montréal : 28.4 %



Outaouais : 3.1 %



Chaudière-Appalaches : 10 %



Laval : 12.9 %



Lanaudière : 1.2 %



Laurentides : 10.9 %



Montérégie : 25.7 %

À propos du Comité paritaire de l'entretien des édifices publics

Le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, est un organisme mandaté par le Gouvernement du Québec pour assurer l'application du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics dans la grande région de Montréal. Il a comme particularité d'être dirigé par un conseil d'administration formé à égalité de représentants patronaux et syndicaux provenant de l'industrie de l'entretien d'édifices publics.

Le but premier du Comité paritaire est donc de s'assurer que le décret est bien respecté par l'ensemble de l'industrie de l'entretien d'édifices publics. Ce but concilie à la fois les intérêts syndicaux qui visent à la protection des droits des travailleuses et des travailleurs ainsi que les intérêts du patronat en faisant en sorte que les salaires et les conditions de travail des employé(e)s ne soient pas un facteur de compétition entre les entreprises, ce qui favorise une saine concurrence.

