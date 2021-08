WENDAKE, QC, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - À chaque année, le 9 août, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souligne la Journée internationale des peuples autochtones. Cette année, le thème « Ne laisser personne de côté : Les peuples autochtones et l'appel pour un nouveau contrat social » porte une signification particulière.

« Le défi de l'inclusion fait appel à un effort sincère de tous les leaders au pays pour réaliser le souhait des peuples autochtones et, nous le croyons, celui des Canadiens et Canadiennes, d'atteindre une véritable réconciliation dans ce pays considéré comme tolérant et où nos peuples ont pleins droits sur les plans culturel, social, politique, économique et territorial. Certes, les récentes découvertes de sépultures d'enfants disparus dans les pensionnats est, et continuera d'être une, épreuve douloureuse qui a non seulement des répercussions sur des générations mais aussi, qui souille la réputation du Canada dans le monde. Dès maintenant, nous devons travailler à ce pan de l'histoire qui n'est pas glorieux pour ce Canada qui est considéré comme une terre de liberté et de respect des droits de la personne, » a déclaré le Chef de l'APNQL Ghislain Picard.

En cette journée, rappelons que les travaux sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) ont pris naissance le 9 août 1982 avec la première rencontre de travail qui a mené à ce document d'importance fondamentale pour les 476 millions d'autochtones vivant dans 90 pays du monde, soit 6,2 % de la population mondiale.

