Journée internationale des personnes âgées : « Veut-on vieillir comme ça? », demande le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des personnes âgées et en pleine pandémie de COVID-19, le Réseau FADOQ milite pour que le Québec se fasse enfin plus inclusif à l'égard des aînés.

C'est un tournant crucial à opérer, alors que la crise sanitaire a causé tant de torts aux personnes âgées et que les divergences générationnelles se sont accentuées au cours de la dernière année.

« Est-ce vraiment comme ça que nous voulons vieillir?, demande la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman. Quand le Réseau FADOQ défend un dossier social, il le fait non seulement pour les aînés d'aujourd'hui, mais également ceux de demain. Un lien fort entre les générations s'établit par des actions concertées sur des enjeux de société majeur. C'est de cette façon qu'il faut attaquer les défis posés par le vieillissement de la population. »

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a souligné l'importance d'attirer l'attention sur les « risques que posent les inégalités liées au vieillissement en termes de solidarité intergénérationnelle. » Le Réseau FADOQ, qui siège depuis plusieurs années à un groupe de travail sur le vieillissement à l'ONU pour élaborer une convention internationale relative aux droits des aînés, constate que les stéréotypes et les discours négatifs à l'endroit des aînés sont encore trop nombreux. Et que le fossé entre les générations s'est creusé plutôt qu'atténué au cours de la dernière année.

De nombreux cas d'infantilisation

À preuve, tous ces cas marqués d'infantilisation d'aînés lors du confinement du printemps dernier. Le Réseau FADOQ a reçu beaucoup de témoignages de ses membres qui se sont fait invectiver ou refuser l'accès à des commerces en dehors des plages horaires qui leur étaient réservées, tellement qu'il a dû signifier son inquiétude face à cette situation à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

« Notre organisation s'affaire depuis 50 ans à modifier les perceptions négatives à l'endroit des aînés. Avec l'aide de plusieurs de nos membres qui appartiennent à la génération des baby-boomers, nous avons mis en place d'importants chantiers qui ont contribué à faire progresser les droits collectifs des aînés. Des avancées considérables, mais tant reste à faire. Notre proposition aux plus jeunes générations : bâtissons ce projet de société ensemble. Vieillissons mieux ensemble », insiste Mme Tassé-Goodman.

On s'excuse… pour être plus solidaire

Désireux d'inciter la société québécoise à être plus solidaire pour améliorer la qualité de vie des aînés d'aujourd'hui et de demain, le Réseau FADOQ a lancé le 28 septembre dernier sa nouvelle campagne On s'excuse.

Cette campagne met en lumière la contribution du Réseau FADOQ à la défense des droits des aînés depuis sa fondation, il y a exactement 50 ans. Et vient réaffirmer la volonté du Réseau FADOQ de tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts des personnes de 50 ans et plus. Aujourd'hui et demain, plus que jamais.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

