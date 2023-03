JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2023 DU RÉSEAU DES FEMMES D'AFFAIRES DU QUÉBEC - À L'HEURE DES GRANDES ALLIANCES STRATÉGIQUES

UNE DIFFUSION VIRTUELLE ET GRATUITE LE 8 MARS, INCLUANT NOTAMMENT UNE ENTREVUE AVEC LA MINISTRE PASCALE ST-ONGE

MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) a le plaisir de vous convier, le mercredi 08 mars de 11 h à 12 h 30, à un événement 100% virtuel et gratuit pour souligner la Journée internationale des femmes.



Vous aurez l'occasion d'entendre des échanges authentiques et inspirants sur le pouvoir des alliances stratégiques, locales comme internationales, avec des invités d'exception : la ministre Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Ruth Vachon, présidente-directrice générale du RFAQ, Brian Myles, directeur du Devoir, Marie Christine Oghly, Présidente mondiale de Femmes Cheffes d'Entreprises Mondiales (FCEM), Fannie Noël, directrice du Centre de l'entrepreneurship Montérégie chez BDC, ainsi que Catryn Pinard, présidente et cheffe de la direction de Nationex.



« Nous croyons que c'est en rassemblant les femmes et en les encourageant à mettre en commun leurs compétences et leur expertise que nous pourrons créer une communauté d'affaires réellement dynamique et prospère au Québec comme à l'international » explique Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec. Il est crucial que nous travaillions ensemble pour bâtir des réseaux solides et solidaires. En forgeant des alliances et des partenariats stratégiques, nous pouvons créer des environnements commerciaux plus inclusifs et équitables et ouvrir la voie à une plus grande réussite et prospérité pour toutes les femmes. »

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2023 (Groupe CNW/Réseau des Femmes d'affaires du Québec)

Où que vous soyez dans le monde, le 8 mars, rejoignez virtuellement notre communauté afin de souligner l'importance des grandes alliances stratégiques pour le développement d'une société plus équitable et prospère.

Pour vous inscrire à l'événement: https://www.rfaq.ca/fr/jif2023

Pour davantage d'informations sur le Réseau des Femmes d'affaires du Québec et ses activités, services et programmes, veuillez visiter le www.rfaq.ca .

La Journée internationale des femmes est rendue possible grâce à nos partenaires, que nous remercions chaleureusement : Banque de développement du Canada, BDC, Exportation et développement Canada (EDC), EY, Investissement Québec ainsi que Le Devoir.

Réseau des Femmes d'Affaires du Québec (RFAQ)

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) accélère la croissance des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Pour ce faire, le RFAQ met en place des initiatives concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, amplifiant ainsi leur impact économique. Le RFAQ mobilise également les grandes entreprises à mettre en place des pratiques innovantes en matière d'approvisionnement responsable et inclusif.

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Renseignements: Isabelle Benoit, Directrice, Gestion de marque et communication-marketing, Courriel: [email protected], Cellulaire: 514 746-2722; RFAQ | 476, rue Jean-Neveu, bureau 200, Longueuil, QC J4G 1N8, www.rfaq.ca