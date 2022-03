Journée internationale des droits des femmes - La Fondation de l'APCHQ honore des étudiantes de la relève

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW/ - Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation de l'APCHQ remet 30 bourses à des étudiantes qui suivent une formation professionnelle dans le secteur de la construction.

« Bien que le nombre de femmes actives sur les chantiers ait connu une augmentation remarquée de 12 % en 2020, elles ne représentaient alors que 2,73 % de la main-d'œuvre totalei. C'est dans cette perspective et dans le but d'encourager davantage la relève féminine encore trop peu présente dans le secteur de la construction que la Fondation de l'APCHQ a envisagé ce programme de bourse », souligne François Bernier, directeur général de la Fondation de l'APCHQ.

Une initiative inspirante originaire de l'Outaouais qui s'étend à travers le Québec!

Depuis deux ans, France Beaudry, agente de développement du Centre de formation professionnelle des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) et Roch-André Cadieux, directeur, Main-d'œuvre et industrie à l'APCHQ ‒ région de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue, travaillent de pair afin de remettre des bourses de 250 $ aux étudiantes qui suivent une formation professionnelle en construction. Cette initiative commune fait partie intégrante d'un projet mis en place par France dans le cadre des événements entourant la Journée internationale des droits des femmes, et ce, afin de valoriser et célébrer les femmes ayant choisi une formation professionnelle menant à un métier non traditionnel.

En s'inspirant du projet de France et de Roch-André et avec leur précieuse collaboration, le Service des relations du travail et la Fondation de l'APCHQ ont pensé élargir ce projet aux autres écoles de métiers à travers la province.

Ainsi, cette année, en plus de l'APCHQ ‒ région de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue, les régions APCHQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Estrie, de Mauricie-Lanaudière, des Bois-Francs et de Québec ont choisi de participer et d'encourager la relève à leur tour.

Il est possible de retrouver l'information sur les remises de bourses et les récipiendaires sur Québec habitation, le blogue de l'APCHQ, tout au long du mois de mars. Dans le cadre de cette initiative, les enseignantes des écoles de métiers ont également été approchées par la Fondation de l'APCHQ afin de partager leur parcours professionnel et leurs messages inspirants aux étudiantes de la relève. Une série d'articles sera ainsi présentée dans les prochaines semaines sur le blogue de l'Association.

