Journée Internationale des droits des femmes - Brave met les projecteurs sur 48 histoires de femmes de cran pour insuffler plus de courage dans notre société

MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée du 8 mars 2024, Brave invite les femmes et les hommes du Québec à découvrir 48 histoires inédites et captivantes de femmes de cran mises de l'avant par le balado-événement. Pauline Marois, Christine Beaulieu, Kim Thuy, Dominique Anglade, Valérie Plante, Christiane Germain, Nadine Renaud-Tinker, Manon Brouillette, Mylène Paquette, Anne Darche et Monique Simard font partie de ces femmes qui ont raconté leur histoire à l'idéatrice de Brave, Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice du cabinet de relations publiques et de communications intégrées CASACOM.

Lors d'entrevues menées devant publics et diffusées en balado, événements commandités par RBC, les Braves parlent tour à tour de leur enfance, partagent leurs rêves et racontent avec générosité et en toute honnêteté les hauts et les bas qui ont marqué leur quête de bonheur.

« Ce sont des entrevues uniques, très intimes, qui vont au fond des choses et qui parcourent le récit de chacune en abordant de front les moments charnières, qu'ils soient difficiles ou heureux », de mentionner Marie-Josée Gagnon. « Ainsi, leurs histoires résonnent avec les auditrices et auditeurs qui peuvent en retenir les apprentissages. »

Brave a comme objectif d'inspirer les femmes et les hommes à vivre leur vie de manière courageuse afin de l'expérimenter pleinement et d'augmenter leur impact positif autour d'eux.

« Alors que le monde a de plus en plus besoin de courage, avec mon équipe, nous souhaitons contribuer à rendre le courage contagieux, à faire en sorte qu'il devienne de plus en plus une compétence recherchée et que les gens en fassent une habitude », de conclure Marie-Josée Gagnon.

À propos de Brave

Lancé en 2017, Brave propose une série d'entretiens enregistrés devant publics et diffusés en balado avec des femmes qui ont du cran. Ayant un parcours ponctué de gestes de courage, ces femmes expérimentent une vie pleine et satisfaisante qui leur permet aujourd'hui d'être pleinement elles-mêmes et d'avoir un impact significatif sur le monde qui les entoure. En exposant ces histoires toutes aussi inspirantes que vraies, Brave souhaite encourager les femmes et les hommes à faire appel au courage pour vivre la vie à laquelle ils sont destinés et d'augmenter leur impact positif.

