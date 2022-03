Journée internationale des droits des femmes 2022: Des investissements inédits en matière de condition féminine

QUÉBEC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des droits des femmes, qui est chaque année l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru en matière d'égalité et de se tourner vers l'avenir, la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, souhaite dresser le bilan des principaux gestes posés en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes depuis le début du présent mandat du gouvernement.

La poursuite de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes fait partie des priorités du gouvernement. C'est pourquoi depuis 2018 une série d'actions et de mesures ont été mises en œuvre pour favoriser le développement d'une société plus égalitaire. Notamment, des sommes record ont été investies dans la lutte contre la violence sous toutes ses formes, une problématique qui touche disproportionnellement les femmes. Le gouvernement a également agi pour valoriser la place des femmes sur le marché du travail, un élément essentiel de leur autonomisation économique. Par ailleurs, la situation exceptionnelle de la pandémie a exacerbé les écarts entre les hommes et les femmes, d'où l'importance des actions du gouvernement pour répondre concrètement aux différents besoins de ces dernières.

Investissements pour contrer la violence faite aux femmes

Depuis décembre 2020, le gouvernement a fait des investissements d'un total de 513,1 millions de dollars dans la lutte contre la violence faite aux femmes, incluant des sommes pour des mesures qui prendront en compte les besoins spécifiques des milieux autochtones. Ces investissements permettent notamment :

de rehausser le financement des maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale;

de déployer le projet de bracelet antirapprochement au Québec afin de prévenir la violence conjugale et les féminicides ;

féminicides de mettre en place un projet pilote de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale;

d'ajouter des procureures et procureurs et des effectifs policiers en violence conjugale, notamment dans les corps policiers autochtones;

d'étendre le service des cellules d'intervention rapide à toutes les régions du Québec;

d'augmenter le financement des organismes d'aide aux conjoints ayant des comportements violents.

Négociations salariales dans des métiers à prédominance féminine

Bien que le Québec soit en avance sur plusieurs pays au regard de l'égalité de droit entre les femmes et les hommes, l'égalité de fait n'est pas encore une réalité, particulièrement en ce qui concerne la valorisation des métiers à prédominance féminine. L'entente de principe conclue en décembre dernier permet d'améliorer les conditions de travail de milliers de femmes dans différents corps de métiers majoritairement féminins et essentiels, notamment les métiers d'éducatrice, d'enseignante, d'infirmière, de cuisinière, d'adjointe administrative et d'employée d'entretien.

Création de places en services de garde éducatifs à l'enfance

Le gouvernement du Québec s'est engagé, en octobre 2021, à compléter le réseau des CPE le plus rapidement possible. Ce sont donc près de 37 000 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance qui seront créées partout dans la province. De ce nombre, plus de 30 800 sont en cours de réalisation, sans compter les 2 000 places subventionnées déjà créées depuis le 1er avril 2021. Rappelons que le ministère de la Famille a également optimisé le processus d'attribution de places afin que les jeunes familles aient accès à un plus grand nombre de places plus rapidement. Cette nouvelle approche propose un délai nettement plus court en comparaison de la précédente. Concrètement, cela signifie que le délai d'attribution de nouvelles places est passé de plus de 10 mois à maintenant 60 jours. Cela aura un impact réel sur la capacité des femmes à retourner sur le marché du travail rapidement après avoir eu un enfant.

Analyse différenciée selon les sexes

Le gouvernement est sensible aux impacts de son action sur les femmes. C'est pourquoi le budget 2021-2022 annonçait un investissement de 1 million de dollars pour la création d'une équipe affectée à l'analyse différenciée selon les sexes (ADS) au sein du Secrétariat à la condition féminine. Il s'agit d'une première qui témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à cette question. Depuis la mise sur pied de cette équipe, le Secrétariat remarque une hausse marquée des demandes d'accompagnement par les ministères et organismes en matière d'ADS.

Citation :

« Le 8 mars est une journée qui me tient à cœur et que nous devons souligner, car c'est l'occasion de réitérer l'importance de l'atteinte de l'égalité de fait pour les femmes, qui sont au front dans plusieurs domaines essentiels de notre société tout en demeurant encore souvent responsables de la charge familiale. Dans les dernières années, notre gouvernement a mis en œuvre des solutions concrètes et a investi des sommes record. Nous devons continuer nos efforts pour faire évoluer les comportements, les mentalités et enrayer toutes les formes de violence à l'égard des femmes. C'est toutes ensemble, et en comptant sur les hommes comme alliés, que nous poursuivrons nos avancées et que le Québec de demain sera plus égalitaire. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le gouvernement a déposé plusieurs lois et projets de loi ayant des impacts positifs sur les femmes :

Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail;



Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail;



Projet de loi n° 4, Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives (adopté en octobre 2021);



Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d'agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l'enfance et de violence conjugale (juin 2020).

Le gouvernement a aussi fait preuve de leadership dans le suivi du rapport Rebâtir la confiance. Un an après le dépôt, 119 recommandations sur 190 ont été prises en charge.

