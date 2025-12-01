Journée internationale des bénévoles - Le RABQ dévoile un nouveau portrait des bénévoles au Québec et salue leur engagement

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, célébrée chaque année le 5 décembre à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) est fier de saluer l'engagement des milliers de bénévoles qui, chaque jour, contribuent à renforcer le tissu social de nos communautés. Pour marquer cette journée, l'organisme, qui rassemble et représente les principaux acteurs de l'action bénévole au Québec, publie l'édition 2025 du Portrait des bénévoles et du bénévolat au Québec, un outil offrant un regard éclairant sur l'évolution du mouvement de l'engagement social, tant à l'échelle provinciale que régionale.

Un hommage collectif aux bénévoles

Cette année, la Journée internationale des bénévoles se déroule sous le thème : Merci d'avoir pris la route du bénévolat, un clin d'œil à l'engagement quotidien de milliers de personnes à travers la province. Dans le soirée du 5 décembre, des lieux symboliques situés dans différentes municipalités du Québec seront illuminés en signe de reconnaissance, incluant le Casino de Montréal, un établissement de Loto-Québec, précieux partenaire dans la valorisation de cette journée.

« Le RABQ est fier de souligner cette journée spéciale et exprime toute sa reconnaissance à celles et ceux qui, jour après jour, prennent la route du bénévolat et s'engagent pour le bien collectif. Le bénévolat ne s'essouffle pas : il se transforme et se renouvelle. C'est ce que révèle l'édition 2025 du Portrait des bénévoles et du bénévolat au Québec, qui met en lumière des personnes de tous âges, mobilisées dans une grande variété de secteurs, et pour qui l'engagement est avant tout une expérience mutuellement enrichissante - autant pour elles que pour les organismes qu'elles appuient. » -- Marilyne Fournier, directrice générale du RABQ

Un engagement soutenu par Loto-Québec

Loto-Québec affirme son appui à la Journée internationale des bénévoles en posant des gestes concrets pour valoriser l'engagement citoyen. Elle soutient notamment les initiatives du RABQ et favorise l'engagement sociétal de son personnel grâce à son programme de bénévolat d'entreprise, Employés de cœur.

« Nous tenons à saluer les milliers de bénévoles qui s'engagent partout au Québec pour contribuer au bien-être de leur communauté. Et parce qu'à Loto-Québec, redonner fait partie de nos priorités en matière de responsabilité sociétale, nous encourageons fièrement nos employés à s'impliquer auprès d'organismes dont la cause leur tient à cœur par l'entremise de notre programme de bénévolat d'entreprise » ‒ Benoit Lefrançois, vice-président à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques à Loto-Québec

Le Portrait 2025 : un éclairage essentiel sur l'engagement citoyen au Québec

Publié officiellement le 5 décembre 2025 par le RABQ, le Portrait 2025 des bénévoles et du bénévolat au Québec s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 2 100 bénévoles actifs, dont au moins 100 dans chacune des 17 régions administratives, ainsi que 5 000 personnes non-bénévoles.

Ce portrait met en lumière :

le profil des personnes engagées et leurs motivations ;

les formes d'implication et les secteurs d'activité prioritaires ;

les raisons évoquées par les non-bénévoles et les leviers pour favoriser leur mobilisation. »

En plus d'un portrait global pour le Québec, 17 portraits régionaux sont publiés afin de répondre aux réalités propres à chaque territoire. Ces constats offrent des repères concrets aux organismes souhaitant mieux comprendre les profils de bénévoles ou développer des approches adaptées pour recruter, diversifier et fidéliser leurs équipes de soutien.

Dans ce cadre de la Journée internationale des bénévoles, le RABQ rappelle l'importance de reconnaître et soutenir celles et ceux qui, par leur engagement, enrichissent le tissu social et communautaire du Québec. En rendant publics le portrait global et les portraits régionaux, l'organisme souhaite offrir à l'ensemble des acteurs du milieu - organismes, décideurs, partenaires, médias et citoyens - des données actuelles et des pistes concrètes pour mieux comprendre, accompagner et valoriser l'action bénévole.

L'ensemble des portraits est désormais accessible en ligne sur le site du RABQ https://rabq.ca/portrait-benevolat-quebec-2025 et téléchargeable gratuitement dès maintenant pour le médias et à compter du 5 décembre pour le public .

